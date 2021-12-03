AYDIN'DA 100 BİN ATA TOHUMU FİDESİ DAĞITILDI - Son Dakika

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarından elde edilen 100 bin adet marul, brokoli, lahana ve karnabahar fidesini, Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlara dağıttı. Fideleri almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, fideler kısa sürede tükendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ata tohumlarından elde edilen kışlık sebze fidelerinden dağıtmaya başladı. Atatürk Kent Meydanı'nda belediye ekiplerince kurulan stantlarda, marul, brokoli, lahana ve karnabahar fidesinden oluşan 100 bin adet fide vatandaşların yoğun ilgisi sonucu kısa sürede tükendi. Fide dağıtım etkinliğine katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş, Bugün, Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun projelerinden biri olan, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza verdiği talimat doğrultusunda, ata tohumlarından elde ettiğimiz 100 bin adet marul, brokoli, lahana ve karnabahar fidelerimizi Aydın halkıyla buluşturuyoruz dedi. Ülkenin ekonomik koşulları çerçevesinde vatandaşın mutfağına bir nebze olsun katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayan Altıntaş, Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu adına bütün Aydın halkına hayırlı olsun diyorum. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza da teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Vatandaşlar dağıtılan fidelerde almak için uzun kuyruklar oluştururken, 100 bin fide yarım saat gibi kısa sürede tükendi.