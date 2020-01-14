Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı

29 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim açıklarında devriye faaliyetini sürdüren Sahil Güvenlik ekiplerince, farklı noktalarda ve farklı saatlerde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 3 lastik bot durduruldu.

Ekiplerce lastik botlardaki aralarında çocukların da bulunduğu 89 Suriye, 16 Filistin, 3 Afganistan ve 3 Mısır uyruklu 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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