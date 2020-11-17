Muğla'da 9 ayda 1 milyon m2 alana yapı ruhsatı verildi - Son Dakika

Muğla'da 9 ayda 1 milyon m2 alana yapı ruhsatı verildi

17.11.2020 11:12
Muğla'da 9 ayda 1 milyon m2 alana yapı ruhsatı verildi, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ocak-Eylül dönemi yapı izin istatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ocak- Eylül dönemi yapı izin istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 161 bin 074 m oldu.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde Muğla ilinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 161 bin 074 m2 olurken, yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 2 milyar 436 milyon 144 bin 853 TL oldu.

Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2 bin 686, daire sayısı ise 7 bin 271 olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 714 bin 996 m, konut dışı kullanım alanı 350 bin 656 m, ortak kullanım alanı 95 bun 422 m oldu.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 781 bin 358 m olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 1 milyar 658 milyon 988 bin 670 TL olarak gerçekleşti.

Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 2 bin 023, daire sayısı 5 bun 259 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 550 bin 765 m, konut dışı kullanım alanı 152 bun 873 m, ortak kullanım alanı 77 bun 720 m oldu. - MUĞLA

Muğla'da 9 ayda 1 milyon m2 alana yapı ruhsatı verildi
Muğla'da 9 ayda 1 milyon m2 alana yapı ruhsatı verildi
Muğla'da 9 ayda 1 milyon m2 alana yapı ruhsatı verildi
Muğla'da 9 ayda 1 milyon m2 alana yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu, Aydın, konut, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muğla'da 9 ayda 1 milyon m2 alana yapı ruhsatı verildi - Son Dakika


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