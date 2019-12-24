Aydın'da 80 Kıbrıs gazisi madalyalarına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 80 Kıbrıs gazisi madalyalarına kavuştu - Son Dakika

Aydın'da 80 Kıbrıs gazisi madalyalarına kavuştu

6 saat önce

Aydın'da Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi.

Aydın'da 80 Kıbrıs gazisi madalyalarına kavuştu, System.String[]

Aydın'da Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Törende 80 gazi ve ailelerine madalyaları törenle takdim edildi.


Aydın Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve zaman zaman duygusal anların yaşandığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatan videonun izlenmesinin ardından gaziler adına konuşmayı yapan Kıbrıs Barış Harekatı'nda askeri hemşire olarak görev yapan gazi Ümran Erdoğdu, harekattan bahsederek anılarını paylaştı.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Barış Harekatı Türk tarihinde önemli bir kahramanlık destanıdır. 1974'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin mevcudiyetine kast edenlerin mağlubiyete uğratıldığı kahraman mücadelemizin bizdeki yeri çok farklıdır. Kıbrıs'ta korkmadan kahramanca cepheye koşan gazilik mertebesine eriştiniz. Kahraman mücadelemiz sonucunda KKTC bugün adanın kurucu ve eşit iki parçasından biridir. Birçok zorluğa göğüs geren Kıbrıs Türk'ünün sabrı ve dirayeti bizler için gurur kaynağıdır. Bizler canımızla kanımızla her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında durduk, durmayı da sürdüreceğiz. Kıbrıs bizim milli davamızdır" dedi.


Konuşmaların ardından gazilere Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokol tarafından madalyaları takdim edildi.


Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Tahsin Kocaman, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkin Turgut, Aydın İl Jandarma Komutanı Mesut İnan, gaziler ve aileleri katıldı. - AYDIN

Kıbrıs, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:27 Kaynak: İHA
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