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Üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği asansör faciasında bir şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika

Üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği asansör faciasında bir şüpheli daha tutuklandı

Aydın'da Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında asansör firmasında görevli mühendis de tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

18.11.2023 17:17

Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında asansör firmasında görevli mühendis de tutuklandı.

ASANSÖR FİRMASINDAKİ MÜHENDİS TUTUKLANDI

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında asansör firmasında görevli mühendis U.İ. hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da gözaltına alınan U.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Böylece olaya ilişkin tutuklu sayısı 4'e çıktı.

Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği asansör kazası soruşturmasında mühendis tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B, asansör firması sahibi H.T ve mühendis R.H.A. tutuklanmıştı.

Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği asansör kazası soruşturmasında mühendis tutuklandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği asansör faciasında bir şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği asansör faciasında bir şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
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