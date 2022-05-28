Aydın'da çaldıkları araçla İzmir'de kaza yapan 15 yaşındaki iki çocuk ağır yaralandı

15 yaşındaki iki çocuk, çaldıkları araçla kilometrelerce yol kat edip kaza yaptılar

İZMİR - Aydın'ın Germencik ilçesinden çaldıkları araçla İzmir Tire'ye gelen ve polis ekiplerinden kaçarak yollarına devam eden 15 yaşındaki iki çocuk, bir süre sonra elektrik direğine çarparak kaza yaptılar. Kazada yaralanan ve birçok hırsızlık suçundan kayıtları olduğu öğrenilen iki çocuğun da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Germencik ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nden park halindeki 09 KS 328 plakalı otomobili çaldıkları ile sürülen O.Y. ve M.A., Tire'ye geldi. İlçe merkezinde tehlikeli araç kullanan şahıslar, park halinde bulunan bir araca çarparak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine otomobilin çalıntı olduğunu belirleyen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, aracı takibe aldı. Aracı ilçe merkezinde bir süre kovalayan ekipler, şehir dışına çıkan aracı gözden kaçırarak takibi sonlandırdı.

Hastaneye kaldırılan çocukların durumları ağır

Gökçen istikametine geçen araç için jandarma ekiplerine haber verildi. Boynuyoğun Mahallesi yakınlarında üretim yoluna giren araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan şahıslar için vatandaşlar ambulans talep etti. Olay yerine gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve birçok hırsızlık suçundan kayıtları olduğu öğrenilen çocukların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.