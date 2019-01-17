Aydın'da Damat Dehşeti
17 dakika önce
Aydın'ın Köşk ilçesinde ailevi meselelerden dolayı kayınpederinin evine silahla basan bir şahıs kayınpederi ile kayınvalidesini vurdu.
Aydın
'ın Köşk
ilçesinde ailevi meselelerden dolayı kayınpederinin evine silahla basan bir şahıs kayınpederi ile kayınvalidesini vurdu. Damatları tarafından ağır yaralanan anne-baba hastaneye kaldırıldı.
Olay akşam saatlerinde Köşk merkez Serdaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eşi ile bir meseleden dolayı arası açılan H.İ. akşam saatlerinde kayınpederinin evine geldi. İddiaya göre tabanca ile evi basan H.İ. kayınpederi K.A. ile kayınvalidesi S.A.'ya ateş edip ağır yaraladıktan sonra evde yanmakta olan sobayı da devirerek evden ayrıldı.
Silah sesleri üzerine eve gelen çevredeki vatandaşlar bir yandan 112 Acil Servis
'i arayıp yardım isterken diğer yandan da sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangını söndürdüler. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken olaydan sonra firar eden şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:00 Kaynak: İHA
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