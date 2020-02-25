Aydın'da engellilere depremde yapmaları gerekenler anlatıldı - Son Dakika

Aydın'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere ve ailelerine deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verildi.



Aydın'ın deprem kuşağında olmasına rağmen uzun zamandır şiddetli bir deprem yaşanmadığının altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise hazırlıkların devam edeceğini kaydetti.



Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler'de düzenlenen ve üç gün süren eğitimlerde görme, ortopedik, zihinsel, işitme engellilerle down sendromlulara gruplar halinde verilen eğitimlerde engellilerin aileleri de katıldı. Deprem ve ilk yardım konusunda uzman personel tarafından gerçekleştirilen eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verildi. Eğitime katılan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen de, engelli bireyleri ve ailelerine dönük çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.



Eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, engelli vatandaşların ve ailelerinin de depreme karşı bilinçlenmelerini amaçladıklarını belirtirken, eğitim sonrasındaki geri dönüşlere göre de bu amaçlarına ulaştıklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Depremin zamanını tayin etmek veya depremi engellemek mümkün değil. Bu sebeple deprem gerçeğine karşı daha çok bilinçlenmeli, olabildiğince hazırlıklı olmalı ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmeliyiz. Aydın'ın merkezinde ve ilçelerinde irili ufaklı birçok fay hattı yer alıyor. Küçük depremler yaşansa da Aydın'da uzun zamandır şiddetli bir deprem yaşanmadı. Deprem uzmanlarının da altını çizdiği gibi uzun zamandır uyuyan fayların şiddetli depremler üretmesinin daha olası olduğunu her zaman aklımızda tutmalıyız. Bizler de oluşabilecek en kötü senaryoya göre hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN