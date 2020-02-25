Aydın'da engellilere depremde yapmaları gerekenler anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da engellilere depremde yapmaları gerekenler anlatıldı - Son Dakika

Aydın'da engellilere depremde yapmaları gerekenler anlatıldı

6 saat önce

Aydın'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere ve ailelerine deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verildi.

Aydın'da engellilere depremde yapmaları gerekenler anlatıldı, System.String[]

Aydın'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere ve ailelerine deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verildi.


Aydın'ın deprem kuşağında olmasına rağmen uzun zamandır şiddetli bir deprem yaşanmadığının altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise hazırlıkların devam edeceğini kaydetti.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler'de düzenlenen ve üç gün süren eğitimlerde görme, ortopedik, zihinsel, işitme engellilerle down sendromlulara gruplar halinde verilen eğitimlerde engellilerin aileleri de katıldı. Deprem ve ilk yardım konusunda uzman personel tarafından gerçekleştirilen eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verildi. Eğitime katılan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen de, engelli bireyleri ve ailelerine dönük çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, engelli vatandaşların ve ailelerinin de depreme karşı bilinçlenmelerini amaçladıklarını belirtirken, eğitim sonrasındaki geri dönüşlere göre de bu amaçlarına ulaştıklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Depremin zamanını tayin etmek veya depremi engellemek mümkün değil. Bu sebeple deprem gerçeğine karşı daha çok bilinçlenmeli, olabildiğince hazırlıklı olmalı ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmeliyiz. Aydın'ın merkezinde ve ilçelerinde irili ufaklı birçok fay hattı yer alıyor. Küçük depremler yaşansa da Aydın'da uzun zamandır şiddetli bir deprem yaşanmadı. Deprem uzmanlarının da altını çizdiği gibi uzun zamandır uyuyan fayların şiddetli depremler üretmesinin daha olası olduğunu her zaman aklımızda tutmalıyız. Bizler de oluşabilecek en kötü senaryoya göre hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Deprem, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi
5 yıl önce aldığı T plaka başına bela oldu! Ne satabiliyor ne de kullanabiliyor Deprem korkusu nedeniyle otların içerisinde yatıyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan

Son Dakika Haberleri
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 17:44:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da engellilere depremde yapmaları gerekenler anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]