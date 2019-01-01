Son Dakika Haberleri: Aydın'da Ev Yangını

Aydın'da Ev Yangını

44 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında aynı aileden 3 kişi dumandan etkilendi.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında aynı aileden 3 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi 1712 Sokak'ta müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Devriye görevi sırasında bu binadan yükselen dumanları gören polisler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, içeride mahsur kalan Halit Bekler (59) ile eşi Şengül (59) ve oğlu Cumhur Bekler'i (29) tahliye etti.

Dumandan etkilenen bu kişiler, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Halit ve Şengül Bekler çiftinin hayati tehlikesi bulunduğu, oğullarının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:24 Kaynak: AA

Zafer Mahallesi, Nazilli, Aydın, Güncel
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