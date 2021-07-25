Aydın'da Germencik 6. Geleneksel Boğa Güreşi Festivali yapıldı - Son Dakika

Aydın'da Kovid-19 salgını dolayısıyla geçen yıl ara verilen boğa güreşleri, Germencik 6. Geleneksel Boğa Güreşi Festivali'yle başladı.

Alangüllü Mahallesi'ndeki Boğa Güreşi Arenası'nda, Germencik Belediyesince düzenlenen festivalde, Türkiye'nin farklı illerinden 100 boğa güreşti.

Hava sıcaklığı yüksek olmasına rağmen yarışları yaklaşık 5 bin kişi izledi. Platformda yer bulamayanlar, traktör ve kamyonet kasalarında güreşleri takip etti.

Güreş esnasında sahiplerinin elinden kaçan bazı boğaların, seyircilerin bulunduğu alana doğru gitmesi izleyicileri korkuttu. Arenadan çıkmak istemeyen bazı boğalar ile uzun süre güreşen ve yenişemeyen boğalar, görevliler tarafından güçlükle çıkartıldı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, gazetecilere, pandemiyle birlikte sıkılan vatandaşların bu tip etkinliklerle moral bulduğunu söyledi.