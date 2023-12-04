Husumetli ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde karşılaşan husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Meydan muharebesine dönen kavgada 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Kamilpaşa Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, kent merkezinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopa ve kesici aletlerle saldırdı. Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1'İ AĞIR 11 KİŞİ YARALANDI

Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin de müdahale ettiği kavgada 11 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.