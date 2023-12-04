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Husumetli ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı - Son Dakika

Husumetli ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 11 kişi hastanelik oldu.

04.12.2023 - 01:01,
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde karşılaşan husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Meydan muharebesine dönen kavgada 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Kamilpaşa Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, kent merkezinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopa ve kesici aletlerle saldırdı. Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

1'İ AĞIR 11 KİŞİ YARALANDI

Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin de müdahale ettiği kavgada 11 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı
Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Buharkent, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetli ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husumetli ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı - Son Dakika
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