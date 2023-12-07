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Aydın'da kavga: 17 tutuklama - Son Dakika
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Aydın'da kavga: 17 tutuklama

Aydın'ın Buharkent ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Aydın\'da kavga: 17 tutuklama
07.12.2023 - 04:21,
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde iki aile arasında, biri ağır 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Kamilpaşa Mahallesi'nde iki ailenin üyeleri arasında kent merkezinde çıkan kavganın ardından gözaltına alınan 30 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer 3 kişi de serbest bırakıldı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan 2 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Kamilpaşa Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, 4 Aralık'ta kent merkezinde karşılaşınca tartışmaya başlamış, tarafların birbirine sopa ve kesici aletlerle saldırdığı kavgada biri ağır 11 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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Buharkent, Aydın, Yargı, Olaylar, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da kavga: 17 tutuklama - Son Dakika
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