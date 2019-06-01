Son Dakika Haberleri: Aydın'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi

37 dakika önce

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun olan trafik noktalarında alınan önlemleri yerinde inceledi.

Aydın'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi, System.String[]
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun olan trafik noktalarında alınan önlemleri yerinde inceledi.
Köşger ve Çitil, kent genelinde alınan önlemleri helikopterle havadan inceledikten sonra Söke ilçesindeki trafik kontrol noktasını da karadan denetledi.
Burada gazetecilere açıklama yapan Köşger, "Havadan gözlemlediğimiz kadarıyla herhangi bir sıkıntı olmadığı gözüküyor. Kontrol noktalarında görevlilerimiz belirli bir disiplin içerisinde görevlerini yapıyorlar." dedi.
Tüm ekiplerin canla başla çalıştığını aktaran Köşger, "Güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz ve trafik ekiplerimiz sürücülerin kazasız, belasız hedeflerine ulaşmaları için cansiperane çalışıyorlar. Sürücülerimizin trafik kurallarına riayet ederek yolculuk yapmalarını istiyoruz. Hız sınırlarına uysunlar." dedi.
Buradaki programın ardından Köşger ve Çitil ile Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, merhum vali Recep Yazıcoğlu'nun mezarını ve şehitliği ziyaret edip dua etti.
Öte yandan Ramazan Bayramı dolayısıyla kontrol noktalarında durdurulan araçlara bayram şekeri ikram edildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:08 Kaynak: AA
Selim Köşger, Jandarma, Aydın, Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 20:45:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]