Aydın'da 'sanal eskort' operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
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Aydın'da 'sanal eskort' operasyonu: 15 gözaltı

12.06.2022 16:45
Aydın'da 'sanal eskort' operasyonu: 15 gözaltı

Aydın Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak illerinde 'sanal eskort' sitesi üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 7'si kadın 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak illerinde 'sanal eskort' sitesi üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 7'si kadın 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, 'sanal eskort' siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir şebeke için ekipler harekete geçti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Aydın merkezli İstanbul, Manisa, Uşak illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 72 dijital materyal, 14 banka kartı, 49 bin 600 TL ve 100 Avustralya Doları ele geçirilirken, yaşları 20 ile 30 arasında değişen U.K., B.S., M.P., Ç.I., K.Ç., İ.Y., O.Ç.Ö., Ç.Ş., H.Ç., E.Ç., N.K., İ.B., A.Ç., K.K., E.B. isimli toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Manisa, Aydın, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 'sanal eskort' operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 'sanal eskort' operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
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