Son Dakika Haberleri: Aydın'da silahlı kavga: 3 yaralı
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Aydın'da silahlı kavga: 3 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Aydın'da silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi'nde M.K ile kardeşi K.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. tabancayla ateş etti.
Olayda, K.K. ile kavgayı ayırmak isteyen yakınları M.K. ve S.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
M.K. gözaltına alındı.
Büyükdere, Koçarlı, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:43 Kaynak: AA
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