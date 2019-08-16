Aydın'da silahlı kavga: 3 yaralı
1 saat önce
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:43 Kaynak: AA
'ın Koçarlı
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükdere
Mahallesi'nde M.K ile kardeşi K.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. tabancayla ateş etti.
Olayda, K.K. ile kavgayı ayırmak isteyen yakınları M.K. ve S.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
M.K. gözaltına alındı.
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