Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Sabahattin Saltek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Adıgüzel (42) idaresindeki 09 RF 922 plakalı kamyonet, Atça İstasyon Kavşağında Oğuzhan Nar 'ın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

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