Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:33 Kaynak: AA
Hakan Karademir (42) yönetimindeki 06 BL 6647 plakalı otomobil, Umurlu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek Serhan Lokmacılar'ın kullandığı 09 P 0278 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Karaaslan (64), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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