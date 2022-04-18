Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

18.04.2022 12:08
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.F. idaresindeki 09 AFL 456 plakalı motosiklet Tekstil Bulvarı'ndan Selanik Caddesi'ne dönmek isteyen A.A. yönetimindeki 09 AFE 223 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen N.F. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

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Selanik, Efeler, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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