Son Dakika Haberleri: Aydın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Aydın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Kemer Mahallesi AYKO 1. Cadde 1760 sokak girişinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A yönetimindeki 07 YID 30 plakalı otomobil ile B.Y yönetimindeki 09 FL 018 plakalı otomobil AYKO 1. Cadde üzerinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda yolcu konumunda bulunan ve hafif şekilde yaralanan iki kişi ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:08 Kaynak: İHA

Sabah, Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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