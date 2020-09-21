Aydın'da yüz yüze eğitimin ilk günü öğrencilere incir ikramı - Son Dakika

AYDIN'da yüz yüze eğitimin başlamasıyla 31 bin 683 öğrenci okullarda dersbaşı yaparken, 181 bin 278 öğrenci ise eğitimlerine uzaktan devam edecek. Yüz yüze eğitimin ilk günü kapsamında okulları ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da öğrencilere 40 bin paket incir dağıttı.

Aydın ve ilçelerinde anaokulu ve birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerin yüz yüze eğitimi bugün çalan ders zili ile başladı. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla 31 bin 683 öğrenci okulun yolunu tuttu. Diğer sınıflardaki 181 bin 278 öğrenci ise online olarak uzaktan eğitim alacak. Pandemi kurallarına uyum içerisinde başlayan derslerde öğrencileri ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, ziyaret ettiği öğrencilere paketler halinde incir ikram etti.