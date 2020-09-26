Aydın'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı - Son Dakika

Aydın'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı, yoğun duman nedeniyle 90 ev tahliye edildi.

Aydın'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı, yoğun duman nedeniyle 90 ev tahliye edildi.

Güllübahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarında makilik bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana yayıldı.

İzmir ve Muğla'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 6 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana da sıçradı.

Havanın kararmasından sonra havadan söndürme çalışmalarına ara verildi, ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

Aydın Valisi Aksoy: "Yangın henüz tam olarak kontrol altına alınmış değil"

Bölgede inceleme yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Tüm ekiplerin seferber olduğunu aktaran Aksoy, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüz ve çevre illerden yapılan takviyelerle birlikte toplamda 100 arazöz ve 500'e yakın işçiyle orman yangınlarına müdahalede bulunmuştur. Büyükşehir belediyemizin itfaiye ekipleri de müdahaleler konusunu büyük bir titizlikle sürdürmektedir." dedi.

AFAD ve Kızılay ekiplerinin de bölgeye yönlendirildiğine dikkati çeken Vali Aksoy, "Özellikle bölgemizde olumsuzluk yaşanmaması adına vatandaşlarımızın olası yangından etkilenmeleri adına 90 hane de tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu akrabalarının yanına gitmek arzusunda olduğunu ifade etmiştir. Biz gerek spor salonlarını gerekse KYK yurtlarını bu amaçla hazırladık. " diye konuştu:

Aksoy, vatandaşların mağdur olmaması için Söke Kaymakamlığı koordinasyonunda ilgili kurumların çalışma yürüttüğüne işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Yangın henüz tam olarak kontrol altına alınmış değil. Özellikle yangının ilk çıkış saatlerinde 45 kilometre hızla esen bir rüzgar vardı. Şu anda da 30 kilometre hızla esen bir rüzgar var. Hava şartları yangına müdahale konusunda bizleri oldukça zorluyor. Ama buna rağmen tüm imkanlarımızla tüm arkadaşlarımız büyük bir hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor. Temennimiz yangını kontrol altına alabilmek ve bu konuda yapılan çalışmaları daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. Günün ilk saatlerinde tekrar havadan müdahale konusunda çalışmalar devam edecek. Ön hazırlıkları yapılıyor. Sabah hava aydınlanır aydınlanmaz havadan müdahale tekrar başlayacak. "

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ise devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yangın, Aydın, Muğla, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 23:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İBB İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Chelsea, deplasmanda West Bromwich ile 3-3 berabere kaldı Ukrayna'da 26 kişinin öldüğü askeri uçak kazasında karakutuya ulaşıldı Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu
Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün         
23:07
Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı         
21:38
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı         
20:55
Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 1511 yeni vaka tespit edildi         
19:34
MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti         
17:22
Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntüleriyle ilgili konuştu: Tamamen sahte Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntüleriyle ilgili konuştu: Tamamen sahte         
17:09
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu         
14:06
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 23:27:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei