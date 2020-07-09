Aydın İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Aydın İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi

Aydın İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı 3. Dönem Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı 3. Dönem Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.

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Yaklaşık 1 ay önce Aydın'a atanarak görevine başlayan Vali Hüseyin Aksoy'un ilk kez başkanlık ettiği Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 3. dönem toplantısı gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılı yatırım teklifleri görüşüldü.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 2020 yılında il genelinde yapılan projeler hakkında bilgi verdi. Aydın'da yatırımcı kuruluşlar tarafından 2020 yılında uygulanan 230 projeden 14'ünün tamamlandığını ifade eden Vali Aksoy, "Geriye kalan 216 projenin 115'i devam ederken, 35'i ihale aşamasında, 66 adedine ise başlanamamıştır. Bu yatırımların proje bedeli 7 milyar 477 milyon 312 bin TL, önceki yıllar harcaması 945 milyon 978 bin TL, 2020 yılı ödeneği 433 milyon 229 bin TL'dir. 2020 yılı dönem harcaması ise 180 milyon 31 bin TL olmuştur. Yatırımlarımızda yıl itibariyle yaklaşık yüzde 42 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2020 yılında tüm kurumlarımız tarafından yapılan harcamaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise 58 milyon 749 bin TL harcamayla ulaştırma ve haberleşme sektörü birinci sırada, 48 milyon 479 bin TL harcamayla eğitim sektörü ikinci sırada, 29 milyon 649 bin TL harcamayla tarım sektörü üçüncü sırada yer almıştır" dedi.


"İmar süreci devam ediyor"


Sağlık alanında Didim'de yapılan Sağlıklı Yaşam Merkezi, 112 Acil Sağlığı Hizmet İstasyonu ile Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımlarının tamamlandığı ifade eden Vali Aksoy, Aydın'a yapılması planlanan şehir hastanesi ile ilgili de bilgi verdi. Şehir Hastanesi'nin genel bütçe imkanları ile yapılacağını belirten Vali Aksoy, "950 yataklı Şehir Hastenesi'nin kamu özel işbirliği modeli ile yapılması yerine genel bütçe imkanları ile yapılmasına Sağlık Bakanlığınca karar verilmiştir. 150 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinin de arsa tahsisi yapılmış olup, imar süreci devam etmektedir" dedi.


"Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılacak"


Adnan Menderes ve Demokrasi Müzesi ile ilgili de konuşan Vali Aksoy, "İlimiz ve ülkemiz için önemli bir kazanım sayılan Adnan Menderes ve Demokrasi Müzesi ile Çakırbeyli Rekreasyon Alanı yapım çalışmaları tamamlandı. Müzenin açılışını en kısa zamanda yapacağız. Yine Karacasu Hacı Ali Ağa Camii, Nazilli Hacı Şeyh Camii ve Efeler Abdullah Paşa Sebili restorasyonları tamamlanmıştır. Çine'de restorasyon işlerine devam edilen Ahmet Gazi Camii ve Ahi İbrahim Kümbeti restorayonlarında yüzde 85, Didim'de bulunan Hisar Bey Camii'nin restorasyonun da yüzde 60 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır" dedi. - AYDIN

Adnan Menderes, Hüseyin Aksoy, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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