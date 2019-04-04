Aydın'ın 5 İlçede Seçim Sonuçlarına İtiraz Reddedildi

Aydın
'ın Nazilli
, Çine
, Buharkent
, Yenipazar
ve İncirliova
ilçelerinde seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi. AK Parti
Çine ve Yenipazar'da, İYİ Parti
Buharkent'te, MHP
ise İncirliova ve Nazilli'de oyların yeniden sayılması için ilçe seçim kurullarına başvurdu.
İlçe seçim kurulları, söz konusu bu itirazları kabul etmedi.
Bunun üzerine siyasi partiler konuyu il seçim kuruluna taşıdı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Nazilli ilçesinde İYİ Parti'nin adayı Kürşat Engin Özcan
45 bin 50 oy, rakibi MHP'nin adayı Haluk Alıcık
ise 41 bin 979 oy aldı.
Çine ilçesinde ise CHP
'nin adayı Enver Salih Dinçer
17 bin 713, AK Parti'nin adayı Celal Özden
17 bin 296, Buharkent'te AK Parti'nin adayı Mehmet Erol
4 bin 267, İYİ Parti'nin adayı Yusuf Vural
4 bin 60, Yenipazar'da CHP'nin adayı Mehmet Yüsran Erden
4 bin 600, AK Parti'nin adayı Suat Menderes
4 bin 357 oy, İncirliova'da İYİ Parti'nin adayı Aytekin Kaya
11 bin 951, MHP'nin adayı Gürşat Kale
ise 11 bin 614 oyla sandıktan çıkmıştı.