Ayağının bir bölümü kopan ve kendi imkanlarıyla su yüzeyine çıkan Görer, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzmir 'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da ayağına tekne motorunun pervanesi çarpan genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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