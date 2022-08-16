Aydın'da ayağına tekne motorunun pervanesi çarpan genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da ayağına tekne motorunun pervanesi çarpan genç hastaneye kaldırıldı

16.08.2022 15:00
Aydın'da ayağına tekne motorunun pervanesi çarpan genç hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tur teknelerinin halatlarını çözmek isterken ayağını motorun pervanesine kaptıran 18 yaşındaki genç, tedavi altına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tur teknelerinin halatlarını çözmek isterken ayağını motorun pervanesine kaptıran 18 yaşındaki genç, tedavi altına alındı.

Hacıfeyzullah Mahallesi Güvercinada mevkisinde mendirekten hareket etmeye hazırlanan bir tur teknesinin halatı, başka bir teknenin halatına dolandı.

Halatları çözmek isteyen tekne çalışanı Yaşar Görer, denize daldı.

Bu esnada geri manevra yapan teknenin motor pervanesi Görer'in sağ ayağına çarptı.

Ayağının bir bölümü kopan ve kendi imkanlarıyla su yüzeyine çıkan Görer, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Kuşadası'nda korkunç olay! Teknenin ipini çözmek için denize giren genç, pervanenin çarpması sonucu ayağını kaybetti Kuşadası'nda korkunç olay! Teknenin ipini çözmek için denize giren genç, pervanenin çarpması sonucu ayağını kaybetti Kuşadası Körfezi'nde deprem (3) Kuşadası Körfezi'nde deprem (3)
Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da ayağına tekne motorunun pervanesi çarpan genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
14:35 Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet yaşamdan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 15:56:57. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da ayağına tekne motorunun pervanesi çarpan genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement