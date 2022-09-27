Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı açıklarında 3 lastik bot bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda geri itilen 116 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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