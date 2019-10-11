Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Sultanları ilk maçına çıkıyor
Son Dakika Spor Aydın'ın Sultanları ilk maçına çıkıyor

Aydın'ın Sultanları ilk maçına çıkıyor

36 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı sezonun ilk maçında yarın akşam saat 19.00'da Vakıfbank'a konuk olacak.

Aydın'ın Sultanları ilk maçına çıkıyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı sezonun ilk maçında yarın akşam saat 19.00'da Vakıfbank'a konuk olacak.


Vestel Venüs Sultanlar ligi ilk hafta karşılaşmaları bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor. Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren ve ligde üst sıraları hedefleyen Aydın'ın Sultanları sezonun ilk maçında deplasmanda son şampiyon Vakıfbank ile mücadele edecek.


Yarın saat 19.00'da başlayacak mücadelede için hazırlıklarını tamamlayan Aydın'ın Sultanları galibiyet için sahaya çıkacak. - AYDIN

Büyükşehir Belediyespor, Vakıflar Bankası, voleybol, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek oldu
Fenerbahçe tarihinde bir ilk: Kızlar için futbol okulu Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İtalyanlara Cengiz Ünder'den asker selamlı cevap Barış Pınarı Harekatı paylaşımı yapan Cenk Şahin için Almanya'da skandal karar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 16:50:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Sultanları ilk maçına çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]