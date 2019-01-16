Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Sultanlarına Tatlılı Başarı Dileği

Aydın'ın Sultanlarına Tatlılı Başarı Dileği

1 saat önce

Aydın Voleybol İl Temsilciliği ile Aydın'da yeni kurulan Aydın Voleybol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda antrenman yapan Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne ait Sultanlar Ligi Voleybol Takımına baklava ikram ederek başarılar diledi.

Aydın'ın Sultanlarına Tatlılı Başarı Dileği, System.String[]
Aydın Voleybol İl Temsilciliği ile Aydın'da yeni kurulan Aydın Voleybol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda antrenman yapan Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne ait Sultanlar Ligi Voleybol Takımına baklava ikram ederek başarılar diledi.

Aydın Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu, İl Hakem Kurulu Üyeleri Önder Yılmaz ve Esin Büyükburgaz, Aydın Voleybol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Başkanı Gülgün Çankaya, Üyeler Funda Karataş, Sezai Tuğan, Birgül Özdemir ve Gökhan Pazar tarafından Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda Aydın'ın Sultanları ziyaret edilerek tatlı ikramında bulunuldu.

Aydın Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu "sportif açıdan Aydın'a büyük gurur yaşatıyorsunuz. Vatandaşlar maç günleri koşarak salona geliyorlar ve salonu tıklım tıklım dolduruyorlar. Bu nedenle Aydın halkının desteğini sürekli arkanızda hissediyorsunuz. Bu ortamı sizler sayesinde yakaladık ve bunun sürekliliğini getirmek adına elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız.

Antrenmandan sonra sizlere ve teknik ekibe ağzınız tatlansın diye baklava getirdik ve Aydın Voleybol İl Temsilciliği adına Sultanlar Liginin ikinci yarısında, CEV kupasında ve Türkiye kupasında oynayacağınız müsabakalarda başarılar dileklerimizi iletmek istedik" ifadelerini kullandı.

Aydın Voleybol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Başkanı Gülgün Çankaya Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcularına ve takımın teknik heyetine oynayacakları tüm müsabakalarda başarılar diledi.

Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda gerçekleştirilen ziyaret Aydın Voleybol İl Temsilciliği, Aydın Voleybol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği ve Aydın Sultanları ile çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:17 Kaynak: İHA

Spor
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