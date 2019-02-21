Son Dakika Haberleri: Aydın Kız Öğrencilerin Kavgasına Aileleri de Karıştı

Aydın Kız Öğrencilerin Kavgasına Aileleri de Karıştı

1 saat önce

Kız öğrencilerin kavgasına aileleri de karıştıAYDIN'ın Didim ilçesinde, ortaokul öğrencisi 3 kız, bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, yaşıtları olan başka bir genç kızı yerlerde sürükleyip dövdü.

Kız öğrencilerin kavgasına aileleri de karıştı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, ortaokul öğrencisi 3 kız, bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, yaşıtları olan başka bir genç kızı yerlerde sürükleyip dövdü. Çocukların ailelerinin de karıştığı kavgada dövülen kızın bir yakını da darp edildi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi ve sosyal medyadan paylaşıldı.

Didim'de sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, izleyenleri şaşkına çevirdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ortaokul öğrencisi N.E., D.K. ve Z.K. adlı 3 kız, yine ortaokul öğrencisi A.B. adlı kızı bir köşede sıkıştırıp dövdü, yerde sürükledi. Üç kız öğrencinin, A.B.'nin üstüne çıkıp tekme attığı görüldü. Kavgaya, aile bireyleri de karıştı. A.B.'nin yakını H.K. da karşı grup tarafından darp edildi. Darp edilenlerin şikayeti üzerine polis, olayla ilgili 7 kişinin ifadesine başvurdu. Daha sonra bu kişiler, serbest bırakıldı. Cep telefonuyla görüntülenen ve sosyal medyadan paylaşılan kavga anları, izleyenleri şaşkına çevirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:01 Kaynak: DHA

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