Son Dakika Haberleri: Aydın Menderes, Kabri Başında Anıldı

Aydın Menderes, Kabri Başında Anıldı

1 saat önce

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, ölümünün 7. yılında kabri başında anıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, ölümünün 7. yılında kabri başında anıldı.

Topkapı Anıt Mezar'daki anma törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın mezarlarında dua etti.

Daha sonra Aydın Menderes'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Duanın ardından Soylu ve Ümran Menderes, Aydın Menderes'in mezarına karanfil bıraktı.

Soylu, ziyaretin ardından Ümran Menderes ile bir süre ayaküstü sohbet etti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlara, Aydın Menderes için hazırlanan lokma ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:54 Kaynak: AA

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