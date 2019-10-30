Aydın nazilli'de şarkılar cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümü için söylendi

Nazilli'de şarkılar Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümü için söylendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu konser verdi. Konserin ikinci bölümünde TRT Ankara Radyosu Sanatçısı Elif Güreşçi de sahne alarak şarkılarını seslendirdi.

Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Belediye Tiyatro Salonu'nda özel bir konser verdi. 37 yıl önce şef Lütfi Selek tarafından kurulan Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun konserini şef Murat Sezar yönetti. Sunuculuğunu Ender Çetin'in yaptığı konserin ilk bölümünde sahne alan koro, 30 hanende ve 8 sazende ustasıyla birbirinden güzel 12 eseri seslendirdi. Koro ve solo olarak seslendirilen şarkılar izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Konserin ikinci bölümünde TRT Ankara Radyosu sanatçısı Elif Güreşçi, sahneye geldi. Güreşçi de Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerini seslendirdi. 'Benzemez Kimse Sana' isimli şarkıyı seslendirmeden önce sahne arkasında bulunan Atatürk posterine dönüp 'Bu eseri Atam için okumak istiyorum' diyen Güreşçi, salonu dolduranlar tarafından uzun süre alkışlandı. Şarkı aralarında izleyicilere de seslenen Güreşçi, ilk kez Nazilli'ye geldiğini belirtip, Bugün, Nazilli ile ilgili çok güzel hikayeler dinledim. Atamızın göz bebeği burası. Ne mutlu sizlere, ne kadar şanslısınız. Çok etkilendim. Atatürk Sümerbank'ı Nazilli'de kurmuş. Türkiye'nin en büyük fabrikası iken kapatılmış. Ancak, fabrikanın tekrar açılabileceği duyumlarını aldım ve çok sevindim. Burada, Gıdı Gıdı Treni'ne binip, tarihe yolculuk yapıp, hüzünlendim dedi.

Konserin sonunda Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu üyeleri ve konuk sanatçı Elif Güreşçi'ye çiçek takdim edip, katkıları nedeniyle teşekkür etti.