Aydın Örs'ten Banvitspor Kulübü'ne Ziyaret

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Aydın Örs Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde Banvitspor'un konuğu oldu.Aydın Örs, hem Banvit'in Avrupa maçını, hem de alt yapı organizasyonunu izlemek için Bandırma'ya gelerek Banvit'in konuğu oldu. Banvit BK Başkanı Özkan Kılıç ve Coach Hakan Demir ile beraber düzenlenen basın toplantısına katılan Basketbol Federasyonu Alt Yapılar Koordinatörü Aydın Örs, "Sonuna kadar Banvit'in yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.Aydın Örs, "Kendimi Banvit Basketbol Kulübü'nün bir parçası olarak görüyorum. Kurulduğu günden bu yana bu organizasyonu yakından takip ediyorum. Türk basketbolu Banvit'e çok şey borçlu. Bugüne kadar sadece Efes Pilsen 'in alt yapıya bu kadar değer verdiğine şahidim. Ancak itiraf etmeliyim ki onlar bile bu kadar üretken olamadılar. Bir çok oyuncuyu A takıma çıkaramadılar " dedi."Banvit Kulübü'nün kapanmasını kimse düşünmesin"Banvit Basketbol Kulübü'nün Banvit şirketi ile olan sponsorluk anlaşmasının haziran ayında bitecek olması hakkında soruları cevaplayan Aydın Örs, "Banvit Kulübü'nün kapanmasını kimse düşünmesin. Hiçbirimiz buna izin vermeyiz. Federasyonda dahil olmak üzere herkes üzerine düşeni mutlaka yapacaktır. Türkiye 'de alt yapıya önem vermek, yetiştirdiği oyuncularla lige damga vurmak her kulübün altından kalkacağı bir yük değildir. Banvit Basketbol Kulübü bu misyonu Türkiye'de üstlenen kulüp oldu. Bu camianın içinde olan herkes bunun farkında" dedi."Verdiğimiz kira bedeli ile Bandırma'ya iki salon yapardık"Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç da ziyaretlerinden ötürü Aydın Örs'e teşekkür ederek, sponsorluk ve salon konusunda açıklamalarda bulundu. Banvit şirketi ile olan sponsorluk anlaşmasının haziran ayında sona ereceğini ifade eden Başkan Özkan Kılıç, "Şu ana sponsorluk şartlarını yerine getirmeleri sebebiyle Banvit şirketine teşekkür etmek istiyorum. Şu an itibari ile sponsorluğumuzun akıbeti konusunda hiçbir bilgimiz yok. Biz bu takımın adının Banvit olarak kalmasını istiyoruz. Çünkü Banvit Bandırma'nın markasıdır. Takımın Bandırma'da faaliyetlerine devam edeceğini umuyoruz. Ancak konu şirketi alanların konusudur. Kapalı salon konusundaki çabalar ve girişimler de yarım kalmıştı. Şimdi üniversite alanı içine 3 bin 500 kişilik çok amaçlı salon yapılacağını basından öğreniyoruz. O salonda bizim maç yapma imkanımız olur mu bilemiyorum? Binlerce kişinin Üniversite alanına girmesi yönetimi rahatsız edebilir. Bekleyip göreceğiz. Banvit olarak salonun kiralanmasında ikinci on yılına girdik. İnanın kira bedeli olarak verdiğimiz paralarla Bandırma'ya iki salon yapardık. Şimdi anlıyoruz ki hata yapmışız" diye konuştu. - BALIKESİR