AYDIN SOYYİĞİT İHBİR YÖNETİMİNE ADAYLIĞINI AÇIKLADI - Son Dakika

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Soyyiğit Gıda Genel Müdür Yardımcısı ve İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit'in İHBİR'in nisan ayında gerçekleştirilecek olan 'Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını ve yönetim kurulu olarak Aydın Soyyiğit'i desteklediklerini açıkladı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında görevini gönül rahatlığıyla Aydın Soyyiğit'e devredeceğini söyleyen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, birlik olarak 4 yıl boyunca yaptıkları alım heyeti organizasyonları, milli katılım fuarları, pandemi süresince de hayata geçirdikleri faaliyetler ve sektörün sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'BAŞKAN ADAYIMIZ AYDIN SOYYİĞİT KARDEŞİMİZİ YÖNETİM KURULU OLARAK DESTEKLİYORUZ'

'Ülkemiz için çalışmaya, üretmeye devam etmek istiyoruz' diyen Okutur, şu ifadeleri kullandı:

'Nisan ayında gerçekleştirilecek olan ihracatçı birliklerin 'Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Başkan adayımız, yönetim kurulu olarak uzun yıllardan beri birliğimizde, tecrübesi, konulara hakimiyeti ve çözüm odaklı yaklaşımıyla bugüne kadar başarılı çalışmalarından dolayı her zaman takdir ettiğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Aydın Soyyiğit kardeşimizi, birliğimizin başarı ile sürdürdüğü çalışmaların devamlılığı, başlattığımız projeleri takibi, birlik üyelerimizin ihracatlarını, dolayısıyla ülkemiz ihracatını arttıracak yeni projelerini gerçekleştirilmesi için mevcut yönetim kurulu olarak aldığımız kararla İHBİR yönetim kurulu başkan adayımız olarak ilan ediyoruz. Hayırlı olsun. Başkan adayımız sayın Aydın Soyyiğit kardeşimizi yönetim kurulu olarak her daim destekliyor ve ilk günkü heyecanla birliğimize yenilikler kazandırmaya el birliği ile ülkemiz için çalışmaya, üretmeye devam etmek istiyoruz' dedi.

'4 YILDA HEDEFLERİMİZİ 2'YE KATLADIK'

İHBİR Yönetim Kurulu olarak 2018 yılında görevi devraldıklarında öncelikle 2 ana hedef koyduklarını aktaran Okutur, 'Birincisi birliğimizin ihracat rakamını 2'ye katlamak, ikincisi ise ihracatçı üye sayımızı da iki katına çıkarmaktı. Bugüne geldiğimizde memnuniyetle ifade etmek isterim ki, üye sayımız iki katına çıkmış durumda ve ihracat rakamlarımız ise bu yıl sonuna kadar hedeflerimizin de üzerinde olacak. Yakaladığımız bu başarıların mimarı olan üyelerimizin sayısı göreve geldiğimizde 2018 yılında 2 bin 206 iken 2021 yılı sonunda 4 bin 707 üyeye ulaştı. Göreve geldiğimizde yıllık ihracatımız 1,7 milyar dolardı. 2021 yılında İHBİR olarak 2,7 milyar dolar ihracatla rekor kırmayı başardık. Birliğimizin 2022 hedefi 3,5 milyar dolarlık ihracat yapmaktır. Hububat ve bakliyat sektörü 2021 yılında 9,2 milyar dolar ihracatla yüzde 41,43 artışı yakaladı. İHBİR'in sektör ihracatındaki payı yüzde 29 oldu. 2022 yılında sektör olarak ihracat hedefimiz 12 milyar dolar. İHBİR olarak ihracatın lokomotiflerinden birisi olmamızda ülkemizin ihracatına katkıda bulunup, emek veren, üreten başta değerli üyelerimiz olmak üzere tüm ihracat neferlerine teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

'200'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ'

İHBİR'in bugüne kadar dünyanın dört bir yanında 200'den fazla ülkeye ihracat yaptığına dikkat çeken ve bunun büyük bir başarı olduğunu söyleyen Okutur, 'Dünyanın her yerinde ihracatçı üye firmalarımız ülkemizin tanıtımı ve ürünlerimizin raflarda yer alması için tüm güçleri ve heyecanları ile çalışıyor. Dolayısıyla birliğimiz üyelerinin gitmediği bir ülke yok. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde üyelerimizin ürettikleri ve ihraç ettikleri tarımsal ürünlerin ülkemiz için önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yapmamız gereken ihraç ettiğimiz ürünlerin hak ettikleri şekilde daha yüksek katma değerli ve daha yüksek miktarlarda satışlarını gerçekleştirmektir. İhraç ettiğimiz ürünlerin daha yüksek katma değerli olması, üye firmalarımızın daha çok kazanç elde etmeleri ve ülkemize daha çok döviz kazandırmaları için birliğimiz bu konu odaklı yeni projeler üzerinde çalışıyor' ifadelerini kullandı.

İHRACATA İLHAM VEREN KADINLAR PLATFORMU

Kadın girişimcileri ihracat yapmaya teşvik etmek ve onların emeklerini katma değere dönüştürmek amacıyla başlattıkları İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu'na İHBİR olarak vesile olmaktan büyük gurur duyduklarını söyleyen Okutur, '5 kadın girişimcimizle başladığımız bu yolda sayımız 60'a ulaştı.Kadınlara ihracatta ilerlemeleri için eğitimler verdik. İHBİR Yönetim Kurulu olarak, kadınların emeklerini katma değere dönüştürmek, önceliklerimizden birisi olmaya devam edecektir' ifadelerini kullandı.

AYDIN SOYYİĞİT 3 PROJENİN MÜJDESİNİ VERDİ

İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yeni Dönem Başkan Adayı Aydın Soyyiğit ise hedeflerini dile getirerek, birlik ve üyeler için açıklamalarda bulundu. 3 projenin müjdesini veren Soyyiğit şöyle konuştu:

'Sektörümüzün önemli bir sorunu olan ve birlik üyelerimizi rahatsız eden; aynı tarihte aynı sektörde fuarların yapılması konusunda bakanlığımızla yaptığımız ısrarlı görüşmeler neticesinde, bundan böyle aynı tarihte aynı sektörde birden fazla fuarın yapılmaması konusunda önemli adımlar attık. Sektörün öncü birliği olarak üretimimizle, ihracatımızla ve değerli üyelerimizin özverili çalışmalarıyla İHBİR olarak, Ticaret Bakanlığımıza da sunacağımız projemiz kapsamında ülke genelinde sektörümüzle ilgili olan STK'lar ile görüşmeler gerçekleştirdik. İstanbul gibi stratejik öneme sahip bir şehri küresel bir fuar merkezine dönüştüreceğimiz projemiz ile neden bir Gulfood, Seal ve Anuga gibi gıda sektörüne mal olmuş fuarlar Türkiye'de de olmasın diye yola çıktık. İstanbul'u merkez belirleyerek normalleşmeyle de birlikte projemize dair ilk adımları attık. Bakanlığımızın destekleriyle ülkemize yakışan bir fuar yapacağız.'

'TÜRK ÜRÜNLERİNİN DEĞERİNİN ANLAŞILMASI İÇİN BELGESEL ÇEKECEĞİZ'

İkinci olarak belgesel projesinin detaylarını paylaşan Soyyiğit, 'Markalaşmanın önemini, Türk ürünlerinin kalitesinin ve değerinin daha fazla anlaşılmasını sağlamak için hazırlatacağımız belgesel film projemiz dünyaca bilinen dizilerimizin yapımcıları ve oyuncularıyla hazırlanacak ve yüzlerce ülkede yayınlanacak. Değerli üyelerimizin emekleriyle ortaya çıkan ürünlerimizi ve markalarımızı tanıtan belgesel filmimizi yaklaşık 4 milyar insanın izleyeceği National Geographic, Netflix gibi dünyanın önde gelen mecralarında paylaşacağız' diye konuştu.

'ÜLKEMİZ İÇİN HER SENE 100 İHRACAT NEFERİ YETİŞTİRECEĞİZ'

Aydın Soyyiğit, 'İHBİR olarak dış ticaretin geliştirilerek yaygınlaştırılmasının önemli bir unsur haline geldiği günümüzde sektörümüzde hem sürdürülebilir bir büyüme potansiyeli oluşturmak hem de istihdam sağlamak amacıyla üniversite iş birliklerine çok önem veriyoruz. Ülkemizi ve ihracatçı firmalarımızı dünyada hak ettiği şekilde temsil edecek gençlerimizin ihracat dünyasında yer almalarını sağlamak amacıyla gerekli eğitimleri vererek, dış ticareti en iyi şekilde öğretip her sene en az 100 başarılı öğrencimize belirlenen kriterlere göre iş imkanı sunacağız. Böylelikle sektörün ve ihracatçı üyelerimizin personel ihtiyacını karşılayacak kalifiye istihdamı sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

MART AYINDA VIP ALIM HEYETİ ORGANİZASYONU

Mart ayı içerisinde tüm dünyayı kapsayan gıda sektöründe faaliyet gösteren üst düzey satın alma ve market zinciri yetkililerinin katılımıyla Türkiye'de uluslararası nitelikte sektörel bir alım heyeti organizasyonu düzenleyeceklerini söyleyen Soyyiğit, 'Alım heyeti organizasyonu ile eş zamanlı Türkiye'nin ve üyelerimizin ürünlerinin tanıtımına yönelik dünyaca ünlü şeflerin sunumlarıyla çeşitli workshoplar düzenleyeceğiz. Bizler İHBİR olarak ihracatımızı arttırmak, üye firmalarımıza destek olmak için organizasyonlar düzenlemeye ve yenilikler üretmeye devam ediyoruz. Bu organizasyonlar ihracatımızla birlikte turizm, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticarete önemli katkılar sağlıyor' dedi.

AYDIN SOYYİĞİT KİMDİR?

1977 yılında Trabzon/ Araklı'da doğan Aydın Soyyiğit, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

İş hayatına okul yıllarında başlayan Aydın Soyyiğit, üniversite mezuniyeti sonrası 2002 yılında aile şirketi olan Soyyiğit Gıda'nın ihracat departmanını kurdu. 20 yıllık ihracat deneyiminin yanı sıra 80'den fazla ülkeye seyahat ve 200'den fazla Uluslararası Gıda Fuarına katılım gösterdi.

Kambiyo, mevzuat, teşvik, dahilde işleme ve uluslararası proje geliştirme konularında deneyim ve bilgi birikimi olan Aydın Soyyiğit, tüm kıtalardaki tüketici davranış ve talepleri hakkında bilgi sahibi.

İhracatçı Birlikleri Tanıtım Grupları ve Gıda Sektör Kurulu yönetimlerinde yer alan Aydın Soyyiğit 11 yıldır İHBİR yönetiminde görev yapıyor.

Soyyiğit Gıda Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine devam eden Aydın Soyyiğit ileri düzey İngilizce bilgisine sahiptir. Evli ve üç çocuk babasıdır.