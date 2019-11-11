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Aydın Ticaret Borsası

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 16 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir12,00 16,00
Naturel Ham Zeytinyağı 11,00 11,75
Siyah Salamura Zeytin 9,00 9,00
Sıra Buğday 1,38 1,38

Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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