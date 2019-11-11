Aydın Ticaret Borsası
6 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 16 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:18 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|12,00
| 16,00
| Naturel Ham Zeytinyağı
|11,00
| 11,75
| Siyah Salamura Zeytin
| 9,00
| 9,00
| Sıra Buğday
| 1,38
| 1,38
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