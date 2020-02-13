Aydın uluslararası tatbikata hazırlanıyor - Son Dakika
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Aydın uluslararası tatbikata hazırlanıyor

6 saat önce

30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında birinci derecede deprem bölgesi olan Aydın'da geniş katılımlı ve gerçek zamanlı yapılması planlanan uluslararası deprem tatbikatı için hazırlıklar devam ediyor.

Aydın uluslararası tatbikata hazırlanıyor, System.String[]

30 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında birinci derecede deprem bölgesi olan Aydın'da geniş katılımlı ve gerçek zamanlı yapılması planlanan uluslararası deprem tatbikatı için hazırlıklar devam ediyor.


Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Şase, Genel Sekreter Muhsin Bozkurt, Nazilli Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Mutlu, Soner Yelkovan, Mustafa Tınaz, Nazilli Belediyesi iştirakler müdürü Serkan Günana, TRAC Nazilli ve Aydın yönetim kurulu üyeleri Nazilli'de bir araya geldi.


Cemiyetin faaliyetleri, yetenekleri ve deprem tatbikatı konusunda bilgi alan Nazilli Belediyesi yöneticileri Nazilli ve Aydın'da Acil Afet durumlarında cemiyet üyelerinin üstleneceği görevler konusunda bilgilendirildi. Belediye Başkan yardımcısı Kadir Mutlu "Afet öncesi hazırlık her zaman sonrasından daha kolay ve ucuzdur. Bizde yerel yönetim olarak gerekli hazırlık ve ekiplerin kurulması için Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) saha tecrübesinden istifade ederek iş birliğiyle planlar ve hazırlıklar yapacağız" dedi.


Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nazilli Şube Başkanı Uzay Tok belediyenin her zaman yanlarında olduğunu kendilerine yaptıkları ve yapacak oldukları desteklerden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti. - AYDIN

Türkiye, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:34 Kaynak: İHA
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