Görüntüler infial yaratmıştı! Valilik'ten "Türk vatandaşı Suriyeliler tarafından bıçaklandı" iddiasına yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Görüntüler infial yaratmıştı! Valilik'ten "Türk vatandaşı Suriyeliler tarafından bıçaklandı" iddiasına yalanlama

Görüntüler infial yaratmıştı! Valilik'ten "Türk vatandaşı Suriyeliler tarafından bıçaklandı" iddiasına yalanlama

02.06.2023 09:52

Uşak'ta "Türk vatandaşı Suriyeliler tarafından bıçaklandı" iddiasıyla yayınlanan görüntülere Aydın Valiliği'nden yanıt geldi. Söz konusu görüntülerin Aydın'da çekildiği belirtilen açıklamada; şahısların Türk olduğu ve bir kişinin ölümüne neden olan kişinin tutuklandığı belirtildi.

Sosyal medyada " Uşak'ta Suriyeli'nin Türk vatandaşını bıçaklama anı" iddiasıyla paylaşılan olay ile ilgili Aydın Valiliği'nden açıklama geldi.

ŞAHISLAR TÜRK VATANDAŞIYMIŞ

Uşak'ta gerçekleştiği ileri sürülen olayın 27 Şubat günü Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldiğini belirten Aydın Valiliği, konuya ilişkin şahısların Türk vatandaşı olduğunu ve paylaşılan görüntü ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"SALDIRGAN TUTUKLANMIŞTIR"

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Son günlerde özellikle sosyal medyada, Aydın ilinde Suriye uyruklu bir vatandaşın Türk vatandaşını bıçaklamak suretiyle öldürdüğüne dair çıkan haberler ile ilgili olarak basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Bahse konu olay, 27.02.2023 günü ilimiz Orta Mahalle 213 Sokakta meydana gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan T.E isimli şahıs yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan A.Y'yi kesici aletle yaralamış, yaralı şahıs bir ay sonra 28.03.2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, bu yüzden şüpheli T.E, 28.03.2023 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Olayda adı geçen şahıslar Suriye uyruklu değil, Türk vatandaşı olup, özellikle sosyal medya mecralarında bu konu ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (10)
  • anti mizantropist: BAZI ZEKİ KARDEŞLERİMİZ HALA ALMANYA'YA DAVET İLE ÇALIŞMAYA GİDEN TÜRKLERLE SOKAKTA TÜRKLERİ BIÇAKLAYAN SIĞINMACI SURİYELİLERİ KIYASLIYOR. Cevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
  • mustafa kemal ünal: nereden biliyoruz T.C vatandaşı özbe öz Türk olduğunu benin hesaplamalarıma göre 1.5 milyon suriyeliyi gönderecekmişsiniz ya bm 4.5 milyondan bahsediyor demek ki 3 milyon a vatandaşlık verilmiş böylece bunlarda tc vatandaşı gözüküyor Cevap Yaz 40 12 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Pkklılara sevgi besleyip Suriyelileri istemiyorum demek çeliskili bir durum herturlu fenalıgı redediyoruz,sevmiyorum ben bu ayrımcılık muhabbetlerini yok CHP'li yok AKP'li Suriyeli bilmem ne derken terör örgütleri geçinip gidiyor aramızda vatandaşlarımızı dağa sürükleyip ölümlerine sebep olanlara odaklanmayız Cevap Yaz 18 22 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Aydın Valiliği, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntüler infial yaratmıştı! Valilik'ten 'Türk vatandaşı Suriyeliler tarafından bıçaklandı' iddiasına yalanlama - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, soyunma odasında Galatasaraylı futbolcularla şampiyonluğu kutladı
14:32 Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, soyunma odasında Galatasaraylı futbolcularla şampiyonluğu kutladı
14:34 Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Rajwa Al Seif evlendi! İşte göz kamaştıran düğünden kareler
14:33 Kılıçdaroğlu, TBMM'de parti sırasındaki koltuğunu da kaybetti
14:27 Meclis açılışına damga vuran olay! CHP, İYİ Parti ve HDP grupları Erdoğan gelince ayağa kalkmadı
14:20 Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Rajwa Al Seif evlendi! İşte göz kamaştıran düğünden kareler
14:19 Milletvekilliği koltuğunu da kaybeden Kılıçdaroğlu, Meclis açılışını locadan takip ediyor
14:18 TBMM'de 28. Dönem, Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı
14:13 Meclis açılışına damga vuran olay! CHP, İYİ Parti ve HDP grupları Erdoğan gelince ayağa kalkmadı
14:04 TBMM'de 28. Dönem, Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2023 15:03:39. #1.12#
SON DAKİKA: Görüntüler infial yaratmıştı! Valilik'ten "Türk vatandaşı Suriyeliler tarafından bıçaklandı" iddiasına yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement