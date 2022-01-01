Aydın ve Manisa'da yeni yıl kutlandı - Son Dakika

Aydın ve Manisa'da yeni yıl dolayısıyla kutlama yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydan'ında düzenlenen etkinlikte makinelerle yapay kar püskürtüldü.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte süs havuzunda ışık ve ateş gösterisi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, meydana kurulan platformdan yaptığı konuşmada, 2022 yılının, barış, sevgi, mutluluk ve bereket getirmesini diledi.

Çocuklarıyla etkinliklere katılan Nursel Kan da gazetecilere, vakitlerinin güzel geçtiğini belirterek "Çocuklarımızla birlikte yapay karda oynamaya geldik. Yeni yılda herkese sağlıklı yıllar dileriz." dedi.

Ahmet Boral da 2021 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde bittiğini belirterek, "Pandemiden dolayı güzel bir yıl geçiremedik. Umarım 2022 yılı çok daha güzel olur." diye konuştu.

Yeni yıl için yapılan geri sayımın ardından havai fişek gösterisi düzenlendi.

Öte yandan, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da yeni yıl dolayısıyla ekiplerle birlikte denetimlere katıldı.

Görev başındaki personelin yeni yılını kutlayan Aksoy'a, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ve protokol üyeleri de eşlik etti.

Manisa'da yılbaşı gecesi 3 bin 600 kolluk kuvvet görev yaptı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yılbaşı dolayısıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi ile itfaiye merkezi, polis ve jandarma uygulama noktalarında görevli ekipleri ziyaret etti.

İlk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne giden Vali Karadeniz, mesaideki personelin yeni yıllını kutladı. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına geçen Karadeniz, burada itfaiye telsizinden anons yaparak, görev başındaki itfaiye ekiplerine yeni yıl temennilerini iletti.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığındaki komandoları ve Manisa- İzmir yolundaki Süreyya Tabiat Parkı önündeki polis uygulama noktasını da ziyaret eden Vali Karadeniz, görevdeki personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Karadeniz, ziyaretleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın herkese hayırlar getirmesini temenni ederek, il genelinde 3 bin 600 kolluk kuvvetinin vatandaşların yılbaşını huzur ve güvende geçirmesi için görevi başında olduğunu söyledi.

Son günlerde il genelinde Kovid-19 vakalarında kısmi bir yükselme olduğunu dile getiren Karadeniz, 2021 yılı vaka verileri ortalamasına göre daha iyi bir noktada olduklarını ifade etti.

Karadeniz'e ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da eşlik etti.