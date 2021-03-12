Aydınlıkevler trafiğini rahatlatacak 4 şeritli katlı kavşak projesinde son aşamaya gelindi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aydınlıkevler bölgesinde kesintisiz trafik akışını tesis etmek için hayata geçirilecek 4 şeritli katlı kavşak projesinin hazırlığında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yıllardır trafik yoğunluğunun yaşandığı ve sıkça trafik kazalarının meydana geldiği Altındağ ilçesi Aydınlıkevler bölgesi için çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, kentin en önemli ana arterlerinin başında gelen ve Esenboğa Havalimanı yolu üzerinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda katlı kavşak yapımı için proje hazırlığında son aşamaya gelindiği duyuruldu.

"Projemiz için bu yıl ihaleye çıkmayı planlıyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, bölgenin trafik yükünü rahatlatacak 2 gidiş-2 geliş olmak üzere 4 şeritten oluşacak yol ile kesintisiz trafik akışının sağlanacağını belirtti.

Yavaş, "Aydınlıkevler bölgesinde kesintisiz trafik akışını tesis etmek için harekete geçtik. Hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz 4 şeritlik katlı kavşak projemiz için bu yıl ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Hemşehrilerimizin konforu ve can güvenliği önceliğimiz olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.