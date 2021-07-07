Ayhan Alptekin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika

Ayhan Alptekin, Karadeniz Müziğinin ve bölge kültürünün yaşatılmasında önemli eserleri ve yetiştirdikleriyle büyük rol oynamıştı.

Uzun süredir mücadele ettiği hastalığına yenik düşen Ayhan Alptekin, uzun uzun süredir tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı