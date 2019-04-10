Son Dakika Haberleri: Ayhan: "Basın Milletin Müşterek Sesidir"

Ayhan: "Basın Milletin Müşterek Sesidir"

10 dakika önce

Sinop Belediye Başkanı seçilen Barış Ayhan, basının milletin müşterek sesi olduğunu söyledi.

Ayhan:
Sinop Belediye Başkanı seçilen Barış Ayhan, basının milletin müşterek sesi olduğunu söyledi.

15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, Başkan Barış Ayhan'a ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Barış Ayhan yaptığı açıklamada, "Basın milletin müşterek sesidir. Basın bizim giremediğimiz yerlere girer. Sinop'un her bir köşesinden haberdar olur. Her şeyden önce onların haberi olur. Her şeyde önce onların bilgisi olur. O anlamda ilk önce onları ziyaret edelim. Bir kendimizi ifade edelim, yapmak istediklerimizi anlatalım, hem de onların bu kentte görmüş oldukları eksiklikleri, sorunları onlardan dinleyelim. Bu süreçte yeni proje oluşturma noktasın da bize bir veri tabanı olur diye düşünüyorum. Yoğun bir ziyaret programı içerisindeyim. Bu ziyaretlerimiz azaldığında biz sivil toplum örgütlerine teşekkür ziyaretine çıkacağız" diye konuştu.

15 Eylül Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cengiz Demirel'in de katıldığı ziyaret sonrasında belediye binası önünde toplu fotoğraf çektirildi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:17 Kaynak: İHA
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Eylül, Barış Ayhan, Sinop, Güncel
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