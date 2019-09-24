Aykut Çelikbaş Atina'dan Sparta'ya 5. kez koşacak

1983'den bu yana aralıksız olarak düzenlenen yarış, tarihte kayıt altına alınmış ilk ultra maraton koşusuna atıfta bulunuyor. Yunan tarihçisi Herodot'tan günümüze ulaşan belgelere dayanan Spartathlon, M.Ö. 490 yılında zamanın en iyi koşucusu Pheidippides'in Pers ordusunun saldırısına karşı Sparta Kralı Leonidas'tan yardım istemek için gerçekleştirdiği koşuyu temsil ediyor.

Her sene 60'ın üzerinde ülkeden sadece 400 koşucunun katılma hakkını kazandığı yarışa katılabilmek için koşucuların başka yarışlarda elde ettikleri sürelerle zorlu kriterleri sağlaması gerekiyor. Cuma sabahı 7:00'de Atina'da Akropol'ün önünden koşmaya başlayan sporcuların yarışı resmi olarak tamamlayabilmeleri için 36 saatlik zaman limiti içinde 246 kilometre uzaklıktaki Sparta şehrine ulaşmaları ve Leonidas heykeline dokunmaları gerekiyor.

Daha önce Yiannis Kouros'dan Scott Jurek'e kadar bu sporun birçok efsanevi ismine ev sahipliği yapan Spartathlon'a katılma hakkı kazanan sporcuların her yıl ancak yüzde 50'si zaman limiti içinde yarışı tamamlamayı başarabiliyor. 2014 yılında bu yarışa katılan ilk Türk koşucu ünvanını alan Aykut Çelikbaş, 33 saat 47 dakika sonunda heykele ulaşmayı başarmıştı. 2018 yılında zorlu hava şartları altında yarışı 4. kez koşan Çelikbaş, bu kez 27 saat 50 dakika ile en iyi performansını göstererek yarışa başlayan 400 sporcu arasında 24. olarak Sparta'ya ulaşmayı başarmıştı.

AYKUT ÇELİKBAŞ KİMDİR?

1976 yılında Ankara'da doğan Aykut Çelikbaş, orta ve lise öğreniminin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Eastern Michigan Üniversitesi'nin Technology Management bölümünden mezun oldu. 2009 yılından bu yana standart maraton mesafesi olan 42 km'den daha uzun olan ultramaraton yarışları koşmaya başladıktan sonra birçoğu 100 km'nin üzerinde olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde 40'a yakın yarış koştu. 2013'ten bu yana Salomon Türkiye sporcusu ve Suunto Marka Elçisi olan sporcu, 2015 Dünya Patika Şampiyonası ve 2018 Avrupa 24 Saat Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil etti. Uzun mesafe koşu hakkında kapsamlı bir rehber olan "Ultra Kitap" adlı kitabın yazarı olan Çelikbaş, Aralık 2017'de İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen 24 saat yarışında koştuğu 225,897 km ile bu alandaki Türkiye rekorunun da sahibi.