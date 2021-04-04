Aykut Kocaman: "Başakşehir'in makus tarihini kıran bir vuruş oldu" - Son Dakika

Aykut Kocaman: "Başakşehir'in makus tarihini kıran bir vuruş oldu"

04.04.2021 19:07

- Aykut Kocaman: "Başakşehir'in makus tarihini kıran bir vuruş oldu" Ömer Ali Şahiner'in Yeni Malatyaspor karşısında çok güzel bir gole imza attığını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Ceza sahasının çok dışından, kendi tarzının dışına taşan, Başakşehir'in yaşadığı...

- Aykut Kocaman: " Başakşehir'in makus tarihini kıran bir vuruş oldu"

İSTANBUL - Ömer Ali Şahiner'in Yeni Malatyaspor karşısında çok güzel bir gole imza attığını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Ceza sahasının çok dışından, kendi tarzının dışına taşan, Başakşehir'in yaşadığı dönemi de kapsayan makus tarihini kıran bir vuruş oldu" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Maç öncesi duruma bakınca her iki takımın da acil bir şekilde puana ve galibiyete ihtiyacı vardı. İhtiyaçlar her zaman davranışları beliriyor. Son maçlarda oyunda direncimizin arttığı gözüküyordu. Bunu sonuçlarla desteklemeyince yarım kalıyordu. Bugün soyunma odası çok belirleyiciydi Gözüküyordu, takımda yüksek enerji vardı. Malatyaspor'dan bahsedecek olursak ligin geneline bakıldığında iyi sayılabilecek başlangıç yapıp son dönemde sıkıntılı gözüküyorlardı. Atabilen bir takım ancak kolay da yiyen bir takım. Bizim tarafımızdan maçın en kritik tarafı Yeni Malatyaspor'un atabilen tarafını tolere edebilirsek kazanma ihtimalimiz daha yüksekti. Böyle de oldu. Tempolu başladık, gol olana kadar maçı elimizde tuttuk. Golü attıktan sonra ilk defa ligde öne geçtiğimiz bir maç oldu. Ondan sonrasını ben de merak ediyordum sonraki süreci. Sonrası daha çok koruma güdüsüyle oldu, zaten takımın üstünde olan özgüven eksikliği bu andan itibaren ortaya çıktı ve oyun kontrolünü Malatyaspor aldı. Biz de hızlı, dengesiz ataklarla karışlık vermeye başladık. Bu da yorgunluğa sebep oldu. Devre arası dinlenmek için önemliydi. Mutlaka topun kontrolünü ele almamız gerekiyordu. Böyle başladık ikinci yarıya. Ancak topun kontrolünü aldık ama farkı açamayınca Malatyaspor oyuna tutundu. Kenarları daha fazla kullandılar. Buradan da beraberliği yakaladılar. Beraberlik yakalanınca tuhaflık demeyim ama şanssızlık diyelim. Hem penaltı önce verildi, sonra faulden geri döndü. Arkasında bir penaltı kazandık. Hem Demba Ba hem Giuliano gerçekten iyi penaltı atıcılar. Ama 3'ünün de arka arkaya kaçma hali artık sezona damga vuran olaylar yine bu maçta oluyor derken, Ömer Ali'nin ceza sahasının çok dışından, kendi tarzının dışına taşan, Başakşehir'in yaşadığı dönemi de kapsayan makus tarihini kıran bir vuruş oldu. Bu gerginliği rahatlatan bir vuruş oldu. Mutlak kazanmak zorunda olduğumuz bir karşılamayı kazanmayı başardık. O nedenle oyuncu arkadaşları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Doyumun en yüksek haz durumudur"

Ömer Ali Şahiner'in attığı gol sonrası kendisine koşmasına ilişkin ise Kocaman, "Bu gidişe uygun bir gol oldu. Daha kolay şeyleri yapamama hali, daha kolay pozisyon verip skor yapabilme halinin dışına taşan bir goldü. Pek çok şeyin olumsuz olabileceği bir anda duvarı deler gibi bir gol oldu. Gol anı özellikle bizim mesleğimizde sadece oynayanlar için değil, yönetenler, taraftarlar için doyumun en yüksek haz durumudur. Hakikaten o oluyor. 'Oh be' hali oluyor. Bu sefer tam öyle oldu. Bende daha fazla bu tip durumlarda ne adar gerginlik olursa olsun şimdi neler olacağını hesaplama hali daha fazlaydı. İkisi yan yanaydı. Bu kadar sevinç tablosu büyük bir gerilmeyi de gösteriyor. Bütün bunları yıkmış olmayı diliyorum. Umarım böyle olur" diye konuştu.

Aykut Kocaman: Başakşehir'in makus tarihini kıran bir vuruş oldu
Aykut Kocaman: Başakşehir'in makus tarihini kıran bir vuruş oldu
Aykut Kocaman: Başakşehir'in makus tarihini kıran bir vuruş oldu
Aykut Kocaman: Başakşehir'in makus tarihini kıran bir vuruş oldu

Yeni Malatyaspor, Aykut Kocaman, Malatyaspor, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aykut Kocaman: 'Başakşehir'in makus tarihini kıran bir vuruş oldu' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir tek kaleye geçmediği kaldı! Necip Uysal, Kasımpaşa maçına sağ bek pozisyonunda başladı Bir tek kaleye geçmediği kaldı! Necip Uysal, Kasımpaşa maçına sağ bek pozisyonunda başladı Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor! Canlı anlatım Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor! Canlı anlatım Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi Taraftarlar 'İmparator Fatih Terim' sloganıyla salonu inletti Taraftarlar 'İmparator Fatih Terim' sloganıyla salonu inletti Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde koronavirüs vaka sayısı azalan il bulunmuyor Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde koronavirüs vaka sayısı azalan il bulunmuyor
Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu         
19:54
Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak? Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak?         
19:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak         
17:47
Temel Karamollaoğlu'ndan emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: Toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir Temel Karamollaoğlu'ndan emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: Toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir         
17:19
Karadeniz'i istila eden 'drakula' fındık üreticilerini mağdur etti Karadeniz'i istila eden 'drakula' fındık üreticilerini mağdur etti         
17:03
Arazi anlaşmazlığı yüzünden eski eşini öldüren 51 yaşındaki kadın tutuklandı Arazi anlaşmazlığı yüzünden eski eşini öldüren 51 yaşındaki kadın tutuklandı         
16:32
Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü         
15:43
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz         
14:44
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı         
11:31
Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı         
11:04
Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı         
08:11
Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı         
23:56
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 20:03:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aykut Kocaman: "Başakşehir'in makus tarihini kıran bir vuruş oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei