Son Dakika Haberleri: Aykut Kocaman Oyunu Kullandı

Aykut Kocaman Oyunu Kullandı

46 dakika önce

Aykut Kocaman oyunu kullandıİSTANBUL - İstanbul'da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor.

Aykut Kocaman Oyunu Kullandı, System.String[]
Aykut Kocaman oyunu kullandı

İSTANBUL - İstanbul'da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da oyunu kullandı.
İstanbul'da 9 milyon 997 bin 24 seçmenin oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandıklar saat 08.00 itibariyle oy kullanımına açıldı. Sabah erken saatlerde demokrasinin gereği olan seçme hakkını kullanmak için Kandilli İlkokulu'na gelen vatandaşlar oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi devam ederken, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da ailesiyle birlikte sandığa gitti. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:34 Kaynak: İHA

İstanbul, Aykut Kocaman, Genel
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