Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi

Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
08.02.2026 08:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da, Ayşe Dırla'ya şiddet uyguladığını iddia ettiği Özgür Duran'a engel olmak isterken, Duran'ı öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker, 31 Temmuz 2023'te tahliye olmuştu. Şeker yıllar sonra ilk kez Kırıkkale'de bir kokoreççide görüntülendi.

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şeker, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmış, aralarındaki boğuşma sırasında Duran, aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.

TAHLİYE SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

12 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker, 31 Temmuz 2023'te tahliye olmuştu. Kadir Şeker yıllar sonra ilk kez Kırıkkale'de bir kokoreççide görüntülendi. Şeker'in kilo aldığı ve durdun gözüktüğü gözlerden kaçmadı.

Kadir şeker, Kırıkkale, Güncel, Konya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı
Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı
Muş’ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı Muş'ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı

08:26
“Balıklarını bana sat“ dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü’nü karıştırdı
"Balıklarını bana sat" dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü'nü karıştırdı
07:04
Prens Andrew’un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail’de yaşıyor
Prens Andrew'un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail'de yaşıyor
06:28
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor Masada oturan 2 kişiye bakın
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Masada oturan 2 kişiye bakın
06:06
Korkulan olmadı ABD ve Rusya’dan tarihi nükleer anlaşması
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması
05:02
ABD’nin petrol ablukası Küba’yı zora soktu Oteller bir bir kapanıyor
ABD'nin petrol ablukası Küba'yı zora soktu! Oteller bir bir kapanıyor
04:21
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 09:08:33. #7.11#
SON DAKİKA: Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.