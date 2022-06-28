Aylin Cesur: "En Büyük Güvencemiz Birlik ve Beraberliğimiz. O Olduğu Sürece Her Şeyi Yeniden Yaparız" - Son Dakika
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Aylin Cesur: "En Büyük Güvencemiz Birlik ve Beraberliğimiz. O Olduğu Sürece Her Şeyi Yeniden Yaparız"

28.06.2022 16:26

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, 3. Kemer Yörük Türkmen Kültür Şöleni’nde “Türkiye’nin en büyük eksikliği daha doğrusu en büyük yarınlara bizi güvence yapacak şey, birlik ve beraberliğimizdir. O olduğu sürece, bizler var olduğumuz sürece kaygıya yer yok, her şeyi hepsini yeniden yaparız” dedi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, 3. Kemer Yörük Türkmen Kültür Şöleni'nde " Türkiye'nin en büyük eksikliği daha doğrusu en büyük yarınlara bizi güvence yapacak şey, birlik ve beraberliğimizdir. O olduğu sürece, bizler var olduğumuz sürece kaygıya yer yok, her şeyi hepsini yeniden yaparız" dedi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Gelendost ve Yöresi Yörük Türkmen Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği ile Yenice Köyü Muhtarlığı'nın düzenlediği 3. Kemer Yörük Türkmen Kültür Şöleni'ne katıldı. Birlik, beraberlik mesajları veren Cesur şunları söyledi:

"SİZİNLE BERABERİM, BİRLİKTEYİZ DEMEYE GELDİM"

"Türkiye'nin en büyük eksikliği daha doğrusu en büyük yarınlara bizi güvence yapacak şey, birlik ve beraberliğimizdir. O olduğu sürece, bizler var olduğumuz sürece kaygıya yer yok, her şeyi hepsini yeniden yaparız, daha evvel de sıfırdan yapmadık mı? Her şeyimizi beraber yapmadık mı, bu millet yüce millet birlikte yapmadı mı? Cumhuriyet kurulduğunda yurdumuz yanmış yıkılmış bir ülkeydi. Büyük Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetimize bağlı, Orta Asya'dan getirdiğimiz geleneklerimize sahip çıkarak, işte buradaki gibi sahip çıkarak yarınlarımızı sizlerle birlikte yaparız ve devam ettiririz. İşte ben buraya bunları söylemeye geldim. Şenliğinize, toyunuza hayırlı olsun demeye geldim. Sizinle beraberim, birlikteyiz demeye geldim.

2 haftadır Yenicelilerle Gelendostlularla beraberim demeye geliyorum. Başımızın üzerinde yeriniz var, biz sizin hizmetkarınızız demeye geliyorum. Siyasiler, vatandaşın hizmetkarıdır. Bolluk ve bereket getirsin bu şenlik memleketimize. Çok daha iyi günlerde beraber olmak üzere diyorum.  İşte bu kızlarımızla kadınlarımızla büyüklerimizle karşımdaki beraberliği, bu tabloyu hiç bozmayın diyorum. Biz bunun için çalışıyoruz, varsa hakkımız helal olsun. Allah sizlerden razı olsun. Yarınlarda çok güzel iyi bir Türkiye'de hep beraber yeniden bu şenlikleri şenlik gibi kutlayalım inşallah."

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Kaynak: ANKA

Aylin Cesur, İYİ Parti, Isparta, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aylin Cesur: 'En Büyük Güvencemiz Birlik ve Beraberliğimiz. O Olduğu Sürece Her Şeyi Yeniden Yaparız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aylin Cesur: "En Büyük Güvencemiz Birlik ve Beraberliğimiz. O Olduğu Sürece Her Şeyi Yeniden Yaparız" - Son Dakika
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