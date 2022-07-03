Aylin Nazlıaka'ya Dert Yanan Vatandaş: "Bir Ayakkabı, Bir Pantolon Alamıyorum Çocuğuma"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara'da kadınların sorunlarını dinledi ve onlara CHP'nin kadınlarla ilgili projelerini anlattı. Güldeniz Kara, "Çocuğuma harçlığını veremiyorum. Bir ayakkabı alamıyorum, bir pantolon alamıyorum çocuğuma. ya bir bayram geliyor, çocuklarıma bir şey alamıyorum yani. Nerede az bir şey varsa gidip onu alıp getiriyoruz, yediriyoruz çoluk çocuğumuza. Ben de AK Partiliydim, Mamak'ta üyeydim. Ama oradan geldim. Niye? Çünkü beni artık bitirdiler" dedi.

CHP Kadın Kolları, milletvekilleri, Parti Meclisi ve Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'nın 25 ilçesinde saha çalışması başlattı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, çalışma kapsamında Altındağ'daki Gültepe mahallesinde, Dereköy Kalkındırma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde bugün kadınlarla bir araya geldi. Nazlıaka, kadınlara, CHP'nin 'Aile Desteği Sigortası' projesini anlattı ve "Bu aile desteği ödeneği en az asgari ücret tutarında olacak" dedi.

Güldeniz Kara isimli mahalle sakini ise Nazlıaka'ya yaşadıkları sorunları anlatırken şöyle konuştu:

"Fakir fukara yiyor mu diye düşünüyor mu? Çünkü zenginler yiyor, ama fakir yiyemiyor. Ben yiyemiyorum. Benim dört tane evladım var. Hasta çocuğum var. Soruyor mu, 'aç mısın, susuz musun?' Kocam yok benim. Beni bırakıp gitti dört çocukla. 17 sene; ben neler çekiyorum. Devlet biliyor mu? Devlet gelsin, herkes duysun. Ekmeği yapmış 4 TL. Kim alacak? Benim durumum yok. Bazen alamıyorum. Herkes ayağa kalsın, herkes uyansın artık. Kimin neyi var, devlet gelsin bir sorsun

Çocuğuma harçlığını veremiyorum. Bir ayakkabı alamıyorum, bir pantolon alamıyorum çocuğuma. ya bir bayram geliyor, çocuklarıma bir şey alamıyorum yani. Kuzenlerim yurt dışında, anlattıkça ben imreniyorum. Burada hayat yok. Türkiye bitti yani. Bir torba unu 445 milyon (445 TL'yi kastediyor) yapmış. Nerede az bir şey varsa gidip onu alıp getiriyoruz, yediriyoruz çoluk çocuğumuza. Ben de AK Partiliydim, Mamak'ta üyeydim. Ama oradan geldim. Niye? Çünkü beni artık bitirdiler, bitirdiler. Durumumuz yok."