AYM Başkanı Arslan: "İfade bir haktır ancak hakaret, şiddete teşvik veya nefret söylemi bu hakkın sınırlarıdır" - Son Dakika
Üye Girişi

AYM Başkanı Arslan: "İfade bir haktır ancak hakaret, şiddete teşvik veya nefret söylemi bu hakkın sınırlarıdır"

16.05.2022 12:32

AYM Başkanı Arslan: "İfade bir haktır ancak hakaret, şiddete teşvik veya nefret söylemi bu hakkın sınırlarıdır"ANKARA Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "İfade bir haktır ancak hakaret, şiddete teşvik veya nefret söylemi bu hakkın sınırlarıdır" dedi.

AYM Başkanı Arslan: "İfade bir haktır ancak hakaret, şiddete teşvik veya nefret söylemi bu hakkın sınırlarıdır"

ANKARA Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "İfade bir haktır ancak hakaret, şiddete teşvik veya nefret söylemi bu hakkın sınırlarıdır" dedi.

AYM Başkanı Arsalan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimleri' konulu sempozyuma katıldı. Burada konuşan Arslan, hukukun bir anlamda hudut olduğunu, herkesin temel hak ve özgürlüklerini, güvence alanını ifade edip bir sınır çizdiğini söyledi.

"İfade bir haktır ancak hakaret, şiddete teşvik veya nefret söylemi bu hakkın sınırlarıdır"

Mevcut Anayasa'da başkalarının hak ve özgürlüklerinin başladığı yerde kişinin kendi hak ve özgürlüklerinizin sınırlandırıldığının yer aldığını hatırlatan Arslan, "Söz gelimi mülkiyet herkes için bir haktır ancak kamu yararı amacıyla yapılan ve anayasal şartlara uygun bir kamulaştırma bu hakkı sınırlamaktadır. Aynı şekilde herkes düşüncesini açıklama özgürlüğüne sahiptir fakat bir hak olan şeref ve itibarın korunması bu hakkı sınırlamaktadır. İfade bir haktır ancak hakaret şiddete teşvik veya nefret söylemi bu hakkın sınırlarıdır. Tüm bu sınırlamaların nihai amacı da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır. Anayasal sistemimizde masumiyet karinesi ve işkence kötü muamele yasağı gibi mutlak haklar bulunuyor" ifadelerini kullandı.

AYM'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok yoğun bir iş yüküyle karşı karşıya kaldığına değinen Arslan, 100 bini aşan kitlesel bireysel başvurular yapıldığını belirterek, "Anayasa mahkemesi norm denetiminde OHAL KHK'lılarını denetlemediği için bu KHK'lar denetimsiz kaldı. Dolayısıyla olağanüstü halde ortaya çıkan tüm olumsuzlukların vebali günahı AYM'nin boynundadır. Bu çok yoğun ve yaygın bir şekilde ortaya çıkan eleştiri ve doğrusu bu eleştirinin ben haklı olmadığını düşünüyorum. İki nedenle; birincisi anayasa mahkemesi sorumsuz sınırsız bir güç kullanan yüksek yargı merci değildir. Egemenliği kullanan diğer organlar gibi AYM'de anayasanın kendisine çizdiği sınırlar içerinde görevini icra eden yetkilerini kullanana kullanmak zorunda olan bir kurumdur" şeklinde konuştu.

AYM Başkanı Arslan: İfade bir haktır ancak hakaret, şiddete teşvik veya nefret söylemi bu hakkın sınırlarıdır
AYM Başkanı Arslan: İfade bir haktır ancak hakaret, şiddete teşvik veya nefret söylemi bu hakkın sınırlarıdır
AYM Başkanı Arslan: İfade bir haktır ancak hakaret, şiddete teşvik veya nefret söylemi bu hakkın sınırlarıdır
AYM Başkanı Arslan: İfade bir haktır ancak hakaret, şiddete teşvik veya nefret söylemi bu hakkın sınırlarıdır
AYM Başkanı Arslan: İfade bir haktır ancak hakaret, şiddete teşvik veya nefret söylemi bu hakkın sınırlarıdır
AYM Başkanı Arslan: İfade bir haktır ancak hakaret, şiddete teşvik veya nefret söylemi bu hakkın sınırlarıdır
AYM Başkanı Arslan: İfade bir haktır ancak hakaret, şiddete teşvik veya nefret söylemi bu hakkın sınırlarıdır

YORUMLAR
500
AYM Başkanı Arslan: AYM'lere düşen OHAL'in olağanlaşmasını engellemek AYM Başkanı Arslan: AYM'lere düşen OHAL'in olağanlaşmasını engellemek Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sempozyumunda konuştu Açıklaması Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sempozyumunda konuştu Açıklaması

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AYM Başkanı Arslan: 'İfade bir haktır ancak hakaret, şiddete teşvik veya nefret söylemi bu hakkın sınırlarıdır' - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:59 Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 18:41:56. #1.12#
SON DAKİKA: AYM Başkanı Arslan: "İfade bir haktır ancak hakaret, şiddete teşvik veya nefret söylemi bu hakkın sınırlarıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement