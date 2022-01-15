AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat - Son Dakika

Enes Kara'nın intiharıyla ilgili bir açıklama da Bakan Yanık'tan! Topu aileye attı

Anayasa Mahkemesi, (AYM) İzmir'de 2015'te açılan ve 6 yılda sonuçlanan 4 iş davasında "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiği gerekçesiyle 2 davada 17'şer, diğer 2 davada ise 12'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

İzmir'de yaşayan 4 işçi, kıdem tazminatı alacağı, işe iade davası ve fazla mesai alacağı sebepleriyle 2015 yılında dava açtı. Hakimin gebe olması, dosya yoğunluğu, hakim yetersizliği gibi sebeplerden ötürü davaları 6 yıl sonra sonuçlandı.

Davacılar, yargılamanın çok uzun sürmesi nedeniyle mağdur oldukları ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

AYM, kararında "Somut olayda, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. İhlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında sütunda belirtilen net tutarlarda manevi tazminatın başvuruculara ödenmesine" ifadelerine yer verdi.

AYM, başvuruculara 2 davada 12'şer, diğer 2 davada 17'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

"Geciken adalet, adalet değildir"

AYM'ye başvuran işçilerin avukatı Selim Balku, AA muhabirine, müvekkili olduğu işçilerden 4'ünün "işe iade" talepleri ve "kıdem tazminatı" ve "fazla mesai" alacaklarına ilişkin açtıkları davaların 6 yılda sonuçlandığını aktardı.

İş mahkemelerinde davaların makul sürede sonuçlanmamasının haksızlıklara yol açtığını belirten Balku, şöyle dedi:

"'Geciken adalete adalet değildir' diyoruz. Müvekkilim 'Tek celsede bunun biteceğini düşünüyordum. Emekli oldum. 4-5 ay sonra bir ev için pazarlık etmiştim. Alacağım kıdem tazminatı o evin bedelinin yarısıydı' demişti. Davanın sonunda fark ettik ki aynı daire almış olduğumuz kıdem tazminatı ve faizlerini eklediğimiz zaman yaklaşık olarak o evin yüzde 10'una tekabül etti. Diğer başvurumuz da ilginçtir, 8 işçi için başvuru yaptık. 4'ü bir mahkemeye, diğer 4'ü başka mahkemeye düştü. O, 4 dosya 6 ay gibi bir sürede sonuçlandı, 7. ayda paramızı aldık. Diğer 4 dosya hakimin gebe olmasından dolayı 7 yıl boyunca sürdü. Gebelik oldu, çocuk büyüdü, hakime hanımın çocuğu ilkokula başladı. Sonucu bir türlü elde edemedik. Makul süre içerisinde yargılanmadığımız taktirde adil yargılanmış olmuyoruz."

"4 ayda bitebilecek dava çok uzun sürüyor"

Balku, işe iade ve fazla mesai davalarında müvekkillerinin yaşadığı mağduriyetleri aktararak, şöyle dedi:

"İşe iade davalarında yasayla belirlenmiş bir süre vardır, 1 ay içerisinde yerel mahkemede, 3 ay içerisinde üst mahkemede, toplam 4 ayda bitebilecek bir dava bugün çok uzun sürüyor. İşçi işe dönmek istiyor, yasaya bakıyoruz '4 ay sonra işe dönebileceksin' diyoruz ama aradan 4-5 yıl geçiyor. Ortada ne işveren kalıyor, ne işçinin işe dönme hevesi. Makul sürede yargılanma hakkının üzerinde durulması gerektiğini düşünüyoruz. Makul sürede dünya ortalamasının çok gerisindeyiz. Avrupa ortalamasının çok çok daha gerisindeyiz. 6 yıl süren bir dava için 17 bin lira tazminata hak kazandık. Yeterli olmayabilir ama bir şeye hükmedilmesi dahi kişiyi tatmin edebiliyor."

Avukat Nesibe Kantar da AYM'nin bu tip durumlarda davanın uzun sürme sebebini araştırdığını, nedenin hakim, kalem, bilirkişi gibi faktörlerden kaynaklandığını görmesi halinde davacının lehine karar verdiğini kaydetti.