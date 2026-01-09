Aynı Savaşın Kahramanları: Arkadaşlığa Destek - Son Dakika
Aynı Savaşın Kahramanları: Arkadaşlığa Destek

Aynı Savaşın Kahramanları: Arkadaşlığa Destek
09.01.2026 13:19
Lösemi tedavisi gören Hasan'a destek için arkadaşları saçlarını kesti, dayanışma medyada yankı buldu.

ANKARA'da 6 yıl önce babasından yapılan kök hücre nakliyle lösemiyi yenen ve şimdi hastalığı nükseden Hasan Hüseyin Güleç'e (23), daha önce lösemiyi atlatan arkadaşları Eren Dere (23) ile Abbas Yıldırım (20) moral vermek için saçlarını kestirerek destek oldu. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüsü gençlerin dayanışması sanal medyada ilgi gördü.

Lise öğrencisiyken 2018 yılında 16 yaşında lösemiye yakalanan Hasan Hüseyin Güleç, kemoterapi tedavisi ve ardından da 2019 yılında babasından yapılan kemik iliği nakli ile hastalığı atlatıp sağlığına kavuştu. İyileştikten sonra LÖSEV'de gönüllü olarak çalışmalara destek olan Güleç'in 6 yıl sonra hastalığı nüksetti. Güleç, Ankara'da bir üniversite hastanesinde yeniden tedaviye başladı. 1,5 aydır tedavi altında olan Hasan Hüseyin Güleç, kemoterapi tedavisi nedeniyle saçlarını kaybetti. Güleç'in LÖSEV'de tanıştığı ve kendisi gibi daha önce lösemiyi yenen Eren Dere ve Abbas Yıldırım da arkadaşlarına destek olabilmek için berbere gidip saçlarını kestirdi. LÖSEV gönüllüsü olan Dere ve Yıldırım, saçlarını kestirdikten sonra hastanedeki arkadaşları Hasan Hüseyin'i görüntülü arayıp, moral verdi. Gençlerin telefon görüşmesine ilişkin video, sanal medyada paylaşılınca ilgi gördü.

'HASAN'LA ARAMIZDA CAN BAĞI OLUŞTU'

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Konservatuvar Bölümü öğrencisi Eren Dere, kendisinin de 10 yaşındayken lösemi teşhisi aldığını ve 3 yıl süren tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Küçük yaşta tedavi gördüğüm için tedavi gören çocuklarda kendimi görüyorum. Çünkü ben de aynı süreçlerden geçtim, aynı ilaçları aldım, aynı duyguları yaşadım. Onlara empatiyle yaklaşıyorum. Hasan Hüseyin Güleç'le de yaklaşık 4 yıl önce LÖSEV etkinliğinde tanıştık. O günden sonra irtibatımız hiç kopmadı ve arkadaş olduk. Zamanla her şeyimiz ortak hale geldi ve Hasan'la aramızda can bağı oluştu. Birlikte LÖSEV'deki kardeşlerimize umut oluyorduk. Daha sonra hastalığının nüksettiğini öğrendik. Bu haberi aldığımızda hepimiz çok üzüldük. Çünkü insanlara umut olurken, çok yakın bir arkadaşımızın tekrar bu hastalığa yakalandığını görmek bizi derinden sarstı. Hasan saçlarını kestirmek zorunda kaldı. Ardından biz de Abbas ile birlikte saçlarımızı kestirmeye karar verdik. 14 yıldır saçımı hiç bu şekilde kestirmemiştim. Ama kardeşimiz mutlu olacaksa, ona moral olacaksa, biz de bu adımı atmalıyız diye düşündük" ifadelerini kullandı.

'HASAN'IN TEKRAR BAŞARACAĞINDAN ŞÜPHEMİZ YOK'

Eren Dere, saçlarını kestirdikten sonra Güleç'i görüntülü aradıklarını söyleyerek, "Bizi görünce çok şaşırdı. Görüşme videomuzu sosyal medyada paylaşınca da büyük ilgi gördü. Üzücü bir haberdi ama bu video sayesinde binlerce, hatta milyonlarca insana ulaşmış olduk. İnsanlar çok güzel yorumlar yaptı, dualarını ve desteklerini esirgemedi. Daha sonra başka arkadaşlarımızın da saçlarını kestirdiğini öğrendim. Bu beni hem çok şaşırttı hem de çok mutlu etti. Hasan'ı bu kez toplu şekilde arayıp ona bir kez daha moral vermek istedik. Bir anda birçok kişi saçını kestirmeye başladı. Beklemediğimiz ama çok güzel bir dayanışma oldu. Hasan, şu anda çok mutlu. Morali ve motivasyonu yerinde. Videolara gelen yorumları da okuyor ve bundan güç alıyor. Lösemi ya da kanser yaşamış gençlerin birbirine destek olması çok önemli. Hepimiz bu yollardan geçtik, kaderdaşız. Bu süreçte neler yaşandığını en iyi biz biliyoruz. Hasan da daha önce bu hastalığı yenmişti. Birlikte birçok insana umut olduk. Tekrar başaracağından hiç şüphemiz yok. Yeniden iyileşecek, aramıza dönecek ve biz yine kardeşlerimize umut olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ÇOCUKLUĞUMUZ BİRLİKTE GEÇMEDİ AMA AYNI SERÜVENDEN GEÇTİK'

Abbas Yıldırım ise 2015'te 10 yaşındayken lösemi teşhisi aldığını ve 3 yıl süren tedavi sonucunda iyileştiğini ifade ederek, "Şu anda LÖSEV Gençlik Kolları'nda görev yapıyorum, tedavi gören çocuklara umut oluyoruz. Hasan Hüseyin'le de 2 yıl önce Gençlik Kolları aracılığıyla tanıştım. Şu anda kardeş gibiyiz. Hasan Hüseyin'in kanserinin tekrar ettiğini öğrendiğimizde üzüldük ama kendimizi çok yıpratmadık. Çünkü bu tedaviyi daha önce de gördü ve yendi. Güçlü olduğunu biliyoruz ve bir an önce aramıza döneceğine eminiz. Saç kestirme fikri ise Hasan Hüseyin'in saçını kestireceğini söylemesiyle ortaya çıktı. Eren'le kendi aramızda konuşup saçlarımızı kestirmeye karar verdik. En azından ona moral olur diye düşündük. Bir anda kendimizi berberde bulduk ve saçlarımızı kestirdik. Berberden çıkınca herkes çok yakıştığını söyledi, çok iyi dost olduğumuzu söylediler. Sonra Hasan Hüseyin'i görüntülü aradık, çok şaşırdı ama mutlu oldu. Telefonu kapattıktan 5 dakika sonra bana mesaj atıp, 'Sizi çok seviyorum canım kardeşlerim' dedi. Kanseri yenmiş kişilerin birbirine tutunması çok önemli. Çünkü hepimiz küçük yaşta kanser olduk ve yaşadığımız şeylerin çoğu aynı. Çocukluğumuz birlikte geçmedi ama aynı serüvenden geçtik" dedi.

'BU FEDAKARLIK BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

DHA'nın görüntülü görüşme yaptığı tedavisi devam eden Hasan Hüseyin Güleç ise "Hastalığı öğrendiğim zaman, arkadaşlarıma saçlarımı kestireceğimi söyledim. O zaman Abbas ve Eren, 'Sen kazıtınca biz de kazıtacağız' dedi. Onlara, 'Yapmayın, ben mecburiyetten kazıtacağım. Saçlarımı seviyorum. Siz de saçlarınızı seviyorsanız yapmayın' dedim. Ondan sonra beni görüntülü aradılar. Ben de çok müsait değildim ama 'Çok acil bir durum var, açman lazım' dediler. Sonra açtım bir baktım saçlarını kestirmişler. Hiç beklemiyordum, gerçekten şok oldum. Sonrasında Eren'le Abbas'la kalmadı. Diğer arkadaşlarım da kesmeye başladı. Teker teker şok yaşadım. Onların yaptığı bu fedakarlık gerçekten benim kalbime dokunan bir şeydi, beni çok etkiledi. Onların yeri bende çok farklı, kardeşten daha ileri, onları çok seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
