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Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı - Son Dakika

Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı

02.09.2021 12:04

Sosyal medya üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aynur Aydın, hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı? sorusuna eliyle bir göğsünü tuttuğu pozu paylaşarak cevap verdi.

Şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aynur Aydın, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin merak ettiği sorulara cevap verdi. Sorulara içtenlikle yanıt veren şarkıcı, paylaştığı fotoğrafla da takipçilerini şaşırtmayı ihmal etmedi.

"ŞARKICI OLMASAYDIM VETERİNER OLMAK İSTERDİM"

Dobralığı ve eğlenceli kimliğinin yanı sıra hayvan sevgisiyle tanınan 35 yaşındaki Aynur Aydın, "Şarkıcı olmasaydın hangi mesleği seçerdin?" sorusuna "Şimdiki aklımla veteriner olmak isterdim" dedi. Şarkıcı enerjik ve mutlu olmasıyla ilgili gelen soruya da "Hayatı ciddiye almamak, hepimiz bir toz parçası kadar ufak. Bir süreliğine bu gezegende misafiriz o kadar" diyerek cevap verdi.

CESUR POZUNU PAYLAŞTI

Aynur Aydın, bir takipçisinin hiç paylaşmadığı bir fotoğrafını istemesine de cevapsız kalamayınca eliyle göğsünü tuttuğu bir pozunu paylaştı. Şarkıcı cesaretiyle hayranlarını da şaşkına çevirdi.

Aynur Aydın, 'Hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı?' sorusuna cesur pozunu paylaşarak cevap verdi
Aynur Aydın, 'Hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı?' sorusuna cesur pozunu paylaşarak cevap verdi
Aynur Aydın, 'Hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı?' sorusuna cesur pozunu paylaşarak cevap verdi
Aynur Aydın, 'Hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı?' sorusuna cesur pozunu paylaşarak cevap verdi
Aynur Aydın, 'Hiç paylaşmadığınız bir fotoğrafınız var mı?' sorusuna cesur pozunu paylaşarak cevap verdi
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı

Aynur Aydın, Veteriner, Instagram, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı - Son Dakika Magazin


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