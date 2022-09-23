KOCAELİ'de Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah tarafından cinsel istismara uğrayıp başına taşla vurularak öldürülen Ayşegül Aydın (16) ile ilgili davanın ilk duruşmasında tercümana jiletle saldıran Ayşegül'ün ağabeyi Esat Aydın (21) tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Ayşegül'ün duruşmasında tercümanı jiletleyen ağabeyi tutuklandı - Son Dakika

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