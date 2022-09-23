Ayşegül'ün duruşmasında tercümanı jiletleyen ağabeyi tutuklandı - Son Dakika
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Ayşegül'ün duruşmasında tercümanı jiletleyen ağabeyi tutuklandı

23.09.2022 15:52
Ayşegül'ün duruşmasında tercümanı jiletleyen ağabeyi tutuklandı

KOCAELİ'de Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah tarafından cinsel istismara uğrayıp başına taşla vurularak öldürülen Ayşegül Aydın (16) ile ilgili davanın ilk duruşmasında tercümana jiletle saldıran Ayşegül'ün ağabeyi Esat Aydın (21) tutuklandı.

KOCAELİ'de Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah tarafından cinsel istismara uğrayıp başına taşla vurularak öldürülen Ayşegül Aydın (16) ile ilgili davanın ilk duruşmasında tercümana jiletle saldıran Ayşegül'ün ağabeyi Esat Aydın (21) tutuklandı.

Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde geçen yıl 12 Temmuz'da meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah, dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın'ı takip edip ağaçlık alana sürükleyip cinsel istismar girişiminde bulunduğu sırada, kendisine direnen Ayşegül'ün boğazını sıkıp başına taşla vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla koma halinde hastaneye kaldırılan Ayşegül Aydın, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Jandarmanın çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemelerinin ardından Muhammed Atikullah, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi gören Ayşegül Aydın ise 132 gün sonra hayatını kaybetti.

TERCÜMANA JİLETLE SALDIRDIMuhammed Atikullah, tutuklu kaldığı Batman Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldığı ve dün ilk defa görülen duruşmada, kendi lisanıyla 'Ayşegül beni görünce korktu ve yere düştü, ben yapmadım' dedi. Birçok lisanın kullanıldığı Afganistan'da Darice lehçesiyle konuştuğu belirtilen Muhammed Atikullah için mahkeme tarafından İstanbul Zeytinburnu'ndan getirilen İ.N. isimli tercümanın bu sözleri Türkçe'ye çevirmesi üzerine, Ayşegül'ün ailesi 'Yalancısınız' diye bağırarak tepki gösterdi. Duruşma salonunda bulunan Ayşegül'ün ağabeyi Esat Aydın, yanında getirdiği jiletle tercüman İ.N.'ye saldırarak kulağından ve boğazından yaraladı. Mahkemeye ara verilirken, adliye binasının önüne gelen ambulansla İ.N. hastaneye kaldırıldı, Esat Aydın ise görevli polisler tarafından gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Dün geceyi emniyette geçiren Esat Aydın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, tercüman İ.N. tedavisinin ardından taburcu edildi.'ÇOCUĞUMUN BİRİ MEZARDA, DİĞERİ CEZAEVİNDE' Metin Aydın, oğlu Esat'ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Dün Ayşegül kızımın mahkemesi vardı. Mahkeme sırasında Ayşegül'ün ağabeyi, oğlum kendini kaybetti. Orada istenmeyen bir arbede yaşandı. Arbede sırasında bir kişinin yaralanması neticesinde oğlum şu anda tutuklandı. Yüce mahkemenin takdiridir. Adalete güveniyorum. Şimdi çocuğumun birisi mezarda, birisini de cezaevine gönderdim. Sanığın hali, tavrı çok güzeldi. En güzel kıyafetleri giymiş, saçlarını güzelce boyatmış. Tosun gibi bakmışlar. Kandıra Cezaevi'nden Batman Cezaevi'ne almışlar. Benden sizden iyi durumu. Onun aldığı nefes haram olsun. Onun bu halleri bizi kahretti. Benim oğlum bir suç makinesi değil, kardeşine yapılan zulmün sonrasında kendisini kaybetmesiyle olan bir olay. Hemen alınıp apar topar cezaevine gönderilmesini anlayamadım. Bu da bize ikinci bir ceza gibi geldi. Yetkililerden ben, oğlumun serbest bırakılmasını istiyorum."

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AYŞEGÜL'ÜN DURUŞMASINDA TERCÜMANI JİLETLEYEN AĞABEYİ TUTUKLANDI AYŞEGÜL'ÜN DURUŞMASINDA TERCÜMANI JİLETLEYEN AĞABEYİ TUTUKLANDI 17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı 17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı
Kaynak: DHA

Ayşegül Aydın, Afganistan, Gebze, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşegül'ün duruşmasında tercümanı jiletleyen ağabeyi tutuklandı - Son Dakika

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